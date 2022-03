On hyvin ongelmallista, jos tasa-arvotyö nähdään vain naisten oikeuksien edistämisenä.

Minulla on kaksi poikaa, joista nuorempi on esikoulussa. Viime viikon naistenpäivän jälkeen hän ottanut useasti esille sen, miten juhlapäivää hänen päiväkodissaan vietettiin. Tytöt saivat päättää leikeistä ja muista asioista ilman neuvottelemista, ja heille laulettiin laulu. Kun pojat kysyivät, milloin olisi heidän vuoronsa päättää tai milloin heitä juhlittaisiin, heille oli kerrottu, että tytöt saivat tehdä päätökset naistenpäivänä, koska pojat ja miehet tekivät päätökset vuoden muina päivinä.

Olemme mieheni kanssa yrittäneet kasvattaa poikiamme oman esimerkkimme ja keskustelujen kautta ajattelemaan ja toimimaan tasa-arvoisesti. Ymmärtääkseni myös naistenpäivän tarkoitus on edistää tasa-arvoa. En kuitenkaan ymmärrä, miksi sitä vietetään tavalla, jolla tasa-arvon sijaan sementoidaan menneen maailman patriarkaalisia rakenteita.

Ensinnäkin, minusta poikien äitinä on erityisen ongelmallista, että tytöillä on yksi päivä vuodesta, jolloin he saavat erioikeuksia verrattuna poikiin. Poikani lähes murtui kyyneliin, kun kerroin hänelle, ettei ole virallista miestenpäivää, jolloin pojat saisivat erioikeuksia. Kerroin miestenpäivästä, jota ei ole kuitenkaan nähty tarpeelliseksi virallistaa Suomessa. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus ei edistä kunnioitusta muita kohtaan. Olemme mieheni kanssa opettaneet poikamme kunnioittamaan tyttöjä ja naisia. Toivoisin, ettei epäoikeudenmukainen kohtelu kasvatustyön ammattilaisten taholta tuhoa tätä työtä.

Toiseksi, minusta ei ole nykyaikana missään yhteydessä, edes vitsillä, sopivaa väittää, että naiset tarvitsevat yhden päivän vuodessa, jolloin he saavat päättää asioista, koska miehet tekevät päätökset muina päivinä. En hyväksy sitä, että päiväkoti antaa lapselleni sellaisen näkökulman maailmaan, jossa naisten ja miesten tasa-arvo ei olisi lähtökohta ja ennakko-oletus. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävä on edistää tasa-arvoista kokemusta jaetusta ihmisarvosta, ei siirtää menneiden aikojen sukupuoliin kohdistuneita asenteita lapsiin.

On hyvin ongelmallista, jos tasa-arvotyö nähdään vain naisten oikeuksien edistämisenä ja se välitetään myös lapsille. Suomi tarvitsee myös miestenpäivää. Esimerkiksi asevelvollisuus koskee meillä vain miehiä eivätkä isät ole tasa-arvoisia äitien kanssa huoltajuuskiistoissa. Tasa-arvo on sitä, että kaikkia rakenteita tarkastellaan rehellisesti ja epäkohtiin ollaan valmiita puuttumaan, silloinkin, kun epätasa-arvon kohteena on valkoinen heteromies.

Toivon, että jos päiväkodeissa jatketaan tyttöjen juhlimista naistenpäivänä, myös pieniä poikia juhlittaisiin miestenpäivänä 19. marraskuuta. Jokainen lapsi on juhlapäivänsä ansainnut.

Saara-Maria Jurva

pappi ja väitöskirjatutkija

Helsinki

