Naton ydinasesateenvarjon leviäminen Venäjän rajoille voi vaikeuttaa yrityksiä vähentää ydinsodan uhkaa. Tästä syystä en voi kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomessa käydään kiihkeää keskustelua Nato-jäsenyydestä, ja suurin osa suomalaisista on päätynyt tukemaan Suomen liittymistä Natoon. Tämä on nykyisessä turvallisuustilanteessa ymmärrettävää – Venäjää vastaan halutaan mahdollisimman vahvat turvatakuut.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että Nato on oman ilmoituksensa mukaan ydinaseliitto (Nuclear Alliance) ja sen puolustusdoktriini perustuu ydinasepelotteeseen. Kynnys hyökätä ydinasevaltioon tai ydinaseliittoon on korkea, koska kaikki tietävät, ettei ydinsotaa ole mahdollista voittaa.

Rajoitetustakin ydinsodasta seuraa laajalle leviävä noki- ja pölypilvi, joka viilentää ilmastoa ja heikentää ruoantuotantoa siten, että jopa kahta miljardia ihmistä uhkaa nälkäkuolema.

Olemme eläneet kauhun tasapainossa 70 vuotta. Sen perustavaa laatua oleva ongelma on, että se perustuu ajatukseen johtajien rationaalisuudesta. Joitakin vuosia sitten olimme huolissamme Yhdysvaltain presidentin henkisestä tasapainosta. Nyt Venäjän presidentin vainoharhainen käsitys maailmanpolitiikasta ja Venäjän heikko sotamenestys ovat lisänneet ydinaseen käytön riskiä.

Minkä tahansa ydinasevaltion konfliktin kohdalla on olemassa riski tilanteen eskaloitumiseen siten, että nurkkaan ajettu ja mahdollisesti väärin informoitu johtaja määrää käytettävän ydinasetta, ja se voi olla siinä. Yli 70 vuotta riittävän vastuullisia johtajia ja neuvonantajia ei takaa sitä, että kauhun tasapaino toimii vielä seuraavat 70 vuotta. Jonakin päivänä onni voi pettää.

” Ydinsota voi syttyä myös vahingossa.

Toinen todella vakava uhka on se, että ydinsota voi syttyä myös vahingossa. Niin kauan kuin ydinaseet ovat jatkuvassa hälytystilassa, on olemassa vakava uhka joko teknisestä tai inhimillisestä virheestä. Läheltä piti -tilanteita on ollut runsaasti. Onneksi näissä tilanteissa joku riittävän kylmäpäinen ja vastuullinen henkilö on ollut lähettämättä omia ohjuksia liikkeelle.

En näe Naton ydinasesateenvarjon alle päätymistä Suomen tai Euroopan turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Ei ole olemassa ”hyvisten” ydinaseita. Nato ei ole osoittanut tukevansa ydinaseriisuntaa. Se vastustaa raivoisasti ydinasekieltosopimusta. Nato katsoo sillä olevan ydinsulkusopimuksen mukaisesti oikeus ydinaseisiin, ja se estää ydinaseettomiakin Nato-maita tukemasta ydinasekieltoa.

Ainoa keino estää ydinsota on hävittää ydinaseet. Kukaan ei edellytä länneltä yksipuolista ydinaseriisuntaa, mutta neuvottelut ydinaseiden saattamiseksi pois jatkuvasta hälytystilasta, ensi-iskun periaatteesta luopuminen ja ydinaseriisunnan käynnistäminen ovat välttämättömiä.

Naton ydinasesateenvarjon leviäminen Venäjän rajoille voi vaikeuttaa yrityksiä vähentää ydinsodan uhkaa. Tästä syystä en voi kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kati Juva

lääkäri, koordinaattori, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Finland

