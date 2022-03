Lapin Kansa kirjoittaa, että ilman kotimaista ruokaa huoltovarmuutemme murentuisi.

”Keskiverto suomalaisen tuloista kuluu ruokaan noin 10 prosenttia. Jos elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ennustus toteutuu, ruoka vie pian tilistä yli 20 prosenttia.”

”Prosentin nousu elintarvikkeiden hinnassa lisä kotitalouden ruokalaskua noin 50 eurolla vuodessa. Jos nousu on viisi prosenttia, keskituloisen kotitalouden ruokamenot kasvavat 250 eurolla. Kymmenen prosentin nousu tarkoittaa 500 euron lisämenoa, millä on jo iso vaikutus pienituloisen perheen arkeen.”

”Poikkeustilanne on oiva opettaja. Tämän kriisin tärkein opetus lienee, että ruokaomavaraisuudesta kannattaa pitää kiinni, onhan se tärkein osa huoltovarmuuttamme. Ruuan omavaraisuusaste on Suomessa yhä lähes 80 prosenttia, mikä on kansainvälisesti huippuluku – Ruotsin luku on 50. On selvää, ettei näin korkea omavaraisuus näin pohjoisessa onnistu ilman yhteiskunnan tukea.”

Iltalehden pääkirjoituksessa Kreeta Karvala toteaa, että Kiinalla on keskeinen rooli siinä, mitä koko Euroopan turvallisuustilanteelle tapahtuu.

”Nyt näköpiirissä oleva Putinin epäonnistuminen pakottaa Kiinan valitsemaan puolensa, sillä kovin pitkään maa ei voi enää poimia rusinoita pullasta ja pelata kaksilla korteilla lännen ja Venäjän välissä.”

”Mitä enemmän ihmiset lännessä tulevat tietoiseksi Kiinan roolista Venäjän takapiruna, sitä tarkemmin Kiinan johto joutuu puntaroimaan tasapainoiluaan.”

”Toivottavasti tässä pelissä Kiinan läntiset talousedut voittavat ja suurvalta käyttää kaiken vaikutusvaltansa Venäjään tilanteen rauhoittamiseksi ennen kuin Putin tekee mitään peruuttamatonta.”

Ilta-Sanomien mukaan ihmisten henkinen kestävyys on nyt kovalla koetuksella.

”Kun kahden koronavuoden jälkeen yhteiskuntaa vihdoin saatiin auki, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Helpotus muuttui tilanteeksi, jossa Euroopassa on sota.”

”Osalle pienten lasten vanhemmista ajatus sodasta Euroopassa on sietämätön. Eivät he tällaista maailmaa lapsilleen toivoneet. Vanhemmat ikäluokat taas muistavat omia vanhempiaan tai isovanhempiaan, joilla on kokemus talvi- ja jatkosodasta.”

”Taloudelliset vaikeudet kuormittavat mieltä entisestään, sillä jatkuva rahojen riittävyyden pohtiminen tai arjen järjestämisestä uudelleen on tavattoman raskasta.”

”Keinot kriisin ratkaisemiseen ovat harvassa, mutta omaa oloaan kannattaa helpottaa sillä, että tekee itselleen iloa tuottavia asioita. Ajatusten jatkuva pyöriminen sodan ympärillä kannattaa yrittää katkaista. Arjen rutiinit ovat hyvä apu, ja niistä kannattaa pitää mahdollisimman hyvin kiinni.”