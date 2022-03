Etätyö on koetellut yliopistolaisten yhteishenkeä. Kun nyt on aika kokoontua jälleen yhteen, palaaminen näyttää olevan joillekin vaikeaa.

Yliopistot palasivat kevättalvella lähes kahden vuoden tauon jälkeen laajasti lähiopetukseen. Kampukselle palaamisen iloa on kuitenkin himmentänyt opetuksen odottamaton osallistujakato.

Työtoverit kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa toistavat hämmentävän yhdenmukaisesti samaa viestiä, jonka olen havainnut omassakin opetuksessani: Puolet läsnäoloa edellyttäville opintojaksoille ilmoittautuneista opiskelijoista luopuu kurssipaikastaan, ei saavu paikalle tai keskeyttää kurssin. Tilanne on erityisesti seminaarijaksoilla uusi. Aiemmin kieltäytymiset ja keskeytykset ovat olleet yksittäistapauksia.

Ilmiön taustalla olevia syitä olisi tärkeää tutkia. Kenties taustalla on kahden koronavuoden aiheuttaman kuormituksen purkautuminen uupumuksena. Tai ehkä etäopiskelu on yksinkertaisesti niin vaivatonta, että aiemmin tuiki tavallisesta opiskelupaikkakunnalle matkustamisesta on tullut kiusallinen rasite. On helpompaa valita sellaisia opintojaksoja, joiden suorittaminen onnistuu kotisohvalta.

Yliopistojen kannalta tilanne on haastava. Yliopisto on ennen kaikkea tiedeyhteisö ja opiskelijat sen tasaveroisia ja täysvaltaisia jäseniä. Korkeakoulussa ei vain suoriteta tutkintoa, vaan kasvetaan osaksi tiedeyhteisöä, muodostetaan työuralle tärkeitä tuttavuuksia ja eletään täysipainoista elämää.

” Tiedeyhteisö tarvitsee yhteisöllisyyttä.

Etäopetuksen aikakaudella opiskelijat ja tutkijat ovat tilapäisesti hajaantuneet koteihinsa tekemään työtään omissa oloissaan. Tuo aika on monellakin tavalla koetellut yliopistolaisten yhteishenkeä. Kun nyt vihdoin olisi aika kokoontua jälleen yhteen, palaaminen näyttää olevan joillekin vaikeaa.

Yliopistot ovatkin merkittävän päätöksen äärellä. Hybridiopetusmallit mahdollistavat periaatteessa sen, ettei opiskelijoiden tarvitsisi jatkossakaan osallistua opetukseen paikan päällä. Voitaisiinko silloin kuitenkaan enää puhua tiedeyhteisöstä?

Tiedeyhteisö tarvitsee yhteisöllisyyttä, joka puolestaan toteutuu parhaiten, kun yhteisön jäsenet kokoontuvat yhteisille kampuksille toistensa seuraan. Tuota paluuta tulisi yliopistojen aktiivisesti edistää. Muuten edessä häämöttää suuri identiteettimuutos, jossa yhteisöjen rakentaminen ja ihmisten välinen aito vuorovaikutus voivat kadota yliopistoilta pysyvästi.

Miikka Vuorela

kriminologian ja yleisen oikeustieteen yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.