Putinin käynnistämän Ukrainan siviilien teurastuksen herättämien tunteiden ei tule ohjata päätöksentekoamme tässä kauaskantoisessa asiassa.

Ukrainan tapahtumien myötä Suomessa on levinnyt osin tunteiden pohjalta näkemys edetä kiireellä kohti Natoon liittymistä. Myös Helsingin Sanomat esitti pääkirjoituksessaan (18.3.) että ”Suomen paikka on Natossa” – ennen ulkopoliittisen johtomme linjausta asiassa.

On syytä tarkastella viileästi myös niitä perusteluja, jotka puoltavat linjaa olla liittymättä tässä tai myöhemmässä vaiheessa Natoon. Tilanne on tärkeää katsoa sekä tässä hetkessä että pidemmässä aikaperspektiivissä.

Lyhyellä aikavälillä Suomen osalta ei ole minkäänlaista vaaraa Venäjän hyökkäyksestä. Venäjä ei pysty valtaamaan edes Ukrainaa, ja näyttää selvältä, että Venäjä ei pääse tavoitteeseensa suunnitellusta Ukrainan haltuun ottamisesta. Kun Ukrainaa ei kokonaan valloiteta, ei tällaiseen tilanteeseen mitenkään sovi hyökkäys maahan, joka ei edes kuulu Neuvostoliiton aikaiseen ”slaavilaiseen imperiumiin”.

Vladimir Putin Venäjän johdossa on ajettu nurkkaan ja taloudellinen sekä muut paineet kasvavat – myös Venäjän sisällä. On varsin mahdollista, että Putinin matka katkeaa jo kesän korvilla. Suomen on hyvä seurata tämä kehitys. Nato-yhteydet on hoidettu Suomesta niin taitavasti, että ajatus kiireestä liittymispäätöksessä on liioiteltu.

Suomella on roolinsa myös laajemmin – siis koko läntisen Euroopan kannalta. Juuri tällä hetkellä on parempi, että Putinilla on aito uhka Ruotsin ja Suomen liittymisestä Natoon kuin että liittyisimme ja Putin saisi lisäpontta lännen ”uhkatoimista”. En halua, että menetämme toivomme siitä, että jonakin päivänä voimme nähdä Venäjällä demokratiakehitystä. Tätä Suomi voi osaltaan edistää, kun siihen tilaisuus tulee.

Putinin käynnistämän Ukrainan siviilien teurastuksen herättämien tunteiden ei tule ohjata päätöksentekoamme tässä kauaskantoisessa asiassa. Presidentti Sauli Niinistö näyttää hallitsevan vaativan tilanteen etenemisaskelia. Ei kannata hosumalla heittää roskakoppaan vuosikymmenten aikana rakennettua erityisasemaa suuren Venäjän naapurina.

Vesa Helkkula

Kauniainen

