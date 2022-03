Tahdon ja taidon lisäksi soturit tarvitsevat fyysistä kuntoa ja kestävyyttä.

Ukrainan sota on osoittanut, kuinka tärkeätä itsenäisen maan puolustaminen on. Tarvitaan maanpuolustustahtoa ja aseita sekä muita resursseja, joita onkin luvattu aiheellisesti lisätä. Mutta tahdon ja taidon lisäksi soturit tarvitsevat fyysistä kuntoa ja kestävyyttä. Perinteemme on ollut, että puolustuksemme peruspilari on yleinen asevelvollisuus.

Hälyttävää on se, että asevelvollisten kunto on testien mukaan jatkuvasti heikentynyt. Liikunnan harrastaminen on nuorison piirissä huomattavasti vähentynyt ja ylipaino lisääntynyt. Emme tarvitse tykinruokaa vaan vaativista tehtävistä selviytyviä sotureita.

Nyt jos koskaan on siis harkittava asevelvollisten palvelusajan pidentämistä. Itse kävin intin 1970-luvun alussa, jolloin miehistön palvelusaika oli 8 kuukautta ja upseereilla 11 kuukautta. Vähintään tähän pitäisi taas palata. Vain näin taataan taistelukelpoinen etujoukko rajojamme puolustamaan!

Jorma Ketonen

reservin vänrikki, kurssi 139, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.