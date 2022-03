Kirkossa ja kaupungissa uutispäällikkö Pauli Juusela toteaa, että Venäjän ortodoksinen kirkko vaihtoi kristinuskon rasistiseen nationalismiin ja Jeesuksen Putiniin.

”Nyt kun Vladimir Putin on paljastanut kylmät kasvonsa, myös Venäjän kirkon johdon naamiot ovat pudonneet. Kirkon johtajien kasvoilla paistaa jokin aivan muu kuin Kristuksen rakkaus. Evankeliumi on vaihtunut tuomion pasuunaan, rauhan sanoma sotaan.”

”Sen sijaan, että Venäjän kirkon johto julistaisi Jeesusta, se keskittyy tukemaan ja ylistämään Putinia. Ukrainalaisten siviilien kärsimys ei sitä kiinnosta, eikä edes tuhansien venäläisten sotilaiden turha kuolema diktaattorin valloitushaaveiden vuoksi.”

”Patriarkka Kirillin sovintopäivänä pitämä saarna on karmaisevaa luettavaa. Siinä sotaa perustellaan kamppailulla läntistä rappiota, homoseksuaalien hyväksymistä ja Pride-kulkueita vastaan. Sekä tietenkin oikeauskoisten ortodoksien suojelulla. Oikeauskoisilla tarkoitetaan niitä, jotka tukevat patriarkaattia ja sotaa, ei esimerkiksi Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin kuuluvia ortodokseja.”

”Kaikki edellä kerrottu on nyt näkyvää, ei enää piilossa kirkollisen korukielen takana. Tästä pitäisi muissa kirkoissa tehdä ainoa oikea johtopäätös ja katkaista suhteet Moskovan patriarkaatin johtoon. Kirkon johdon pitää vaihtua ennen kuin sen kanssa voidaan olla suhteissa.”

”Samalla niin ortodoksisen maailman kuin läntisten kirkkojen on aika katsoa menneiden vuosikymmenien tapahtumia uusin silmin. On syytä myöntää oma naiivius, kun kauniin aatteen eli kirkkojen välisen ekumenian nimissä on haluttu katsoa Moskovan patriarkaatin tekemisiä vaaleanpunaisten silmälasien läpi.”

”Neuvostoliiton aikana monet kirkon johtajat toimivat Kirkkojen maailmanneuvostossa KGB:n käsikassaroina. Nyt näyttää siltä, että vain turvallisuuspalvelun nimi on vaihtunut FSB:ksi. Venäjän ulkopoliittinen linja ja Moskovan patriarkaatin toiminta ovat ekumeniassakin kulkeneet käsi kädessä.”

Seurassa Markus Kajo kirjoittaa, että nyt pitää kestää kaikki myrskyt.

”Maailman tilanne, ystävät, on mielestäni nyt sellainen, että meillä on joka iikan ja iikattaren löydettävä itsensä sisästä sellainen kiinnipitopiste, joka kestää kaikki myrskyt ja ryskytykset.”

”On sitä eletty ennenkin, selvitty vaikka minkä moisesta.”

”Tuskinpa minun aikalaismaanmieheni siis kellistyvät siihen, jos bensan hinta alkaa jo silmiä kirvellä, tai netti tökkii. Tai tulee vastaan muuta härnäystä. Tahi uhkaa.”

”Voimavara, jota tarkoitan, tiivistyy yhteen sanaan: suomalainen sisu!”