Monilokerokeräys on hankala biojätteen takia

Biojäte jäätyy helposti talvella, ja lokero tyhjenee huonosti.

Esko Sirén esitti mielipidekirjoituksessaan (HS 12.3.), että HSY:n pitäisi jatkaa pientalojen monilokeropalvelua. Kyseessä on vuonna 2019 alkanut ja keväällä 2022 päättyvä kokeilu, jossa pientaloissa yhteen nelilokeroiseen jäteastiaan kerätään neljää eri jätelajia, muun muassa biojätettä.

Monilokerokeräys on saanut testaajilta hyvää palautetta. Pulmaksi on osoittautunut biojäte. Biojätelokero on liian pieni, ja painava biojäte aiheuttaa haasteita pienen astian kannattimien kestävyydelle. Biojäte jäätyy helposti talvella, ja lokero tyhjenee huonosti. Nämä haasteet eivät poistu, vaikka biojäte kerättäisiin kahdessa lokerossa.

Asiakkailta on tullut erilaisia toiveita monilokerossa kerättäville jätelajeille. On toivottu biojätteen tilalle lasia tai kartonkia. Yhden jätelajin vaihtaminen toiseen ei ole järkevää, koska tarjolla on jo toinen monilokerokeräys pakkauksille (kartonki, lasi, muovi ja pienmetalli). Siksi tarjoamme pientalon monilokeron asiakkaille mahdollisuutta liittyä pakkausten monilokerokeräykseen.

Sekajäte on kallein jätelaji. Lajittelemalla kierrätettävät jätteet sekajätteen määrä vähenee. Pientalon monilokeroastiassa sekajäte on tyhjennetty muiden jätteiden kanssa joka toinen viikko. Kun biojäte lajitellaan erikseen, voidaan sekajäteastia tyhjentää joka 8. viikko. Tällöin jätepalvelun hinta ei suinkaan kolminkertaistu, ei silloinkaan, vaikka kiinteistöllä on lisäksi pakkausten monilokeroastia.

Jätekustannukset pienenevät jopa kymmenillä euroilla, kun kunkin jätelajin astia tyhjennetään sille optimaalisimman rytmin mukaisesti.

Juho Nuutinen

käyttöpäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.