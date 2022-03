Metsävarat ovat Suomen turva.

Nyt toimeenpantavien kansainvälisen kaupan rajoitteiden vuoksi Suomessa korvataan tuontipuuta kotimaisilla hakkuilla. Kuulee pohdintaa, joudutaanko tämän takia ylittämään kestävät hakkuumahdollisuutemme. Kysymys on aiheellinen. Selvisimme viime sotien jälleenrakennusurakasta ja sotakorvauksista hakkaamalla metsiämme tietoisesti kovin ottein ja paljon. Tehtävä ei ollut sen toimeenpanijoillekaan mieluisa.

Sotien jälkeen metsien hoitoon panostettiin määrätietoisesti ja taidolla. Sen ansiosta metsissämme on likimain kaksinkertainen puuvarasto 1940-lukuun verrattuna. Nyt elettävää poikkeusaikaa ei voi edes verrata siihen aikaan. Silti voi todeta, että omien metsiemme käytöllä voidaan taas huolehtia elämisemme ja olemisemme perusedellytyksistä.

Vielä voimassa olevassa kansallisessa metsästrategiassa on määritelty hakkuutavoitteeksi 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuut eivät ole aivan tällä tasolla. Vaikka joutuisimme lisäämään hakkuita miljoonilla kuutiometreillä vuodessa, ei hakattaisi likikään yli sadan miljoonan kuutiometrin vuotuisen kasvun verran. Mikä parasta, tämä on omaa lähipuuta, joka ei ole pois minkään muun kansakunnan voimavaroista. Ja vielä, vaikka rinnastus ei ehkä ole paras mahdollinen: uusia metsiä hankitaan istuttamalla taimia, mutta ihmishenkiä ei saada takaisin.

Jyri Seppälä kirjoitti (HS Mielipide 18.3.), että hakkuiden lisääntyminen aiheuttaa vakavan haasteen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle ja työlle metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tämä on täyttä totta. Koko maailmaa koskevissa poikkeusoloissa tämäkin näkökulma voinee hetkiseksi väistyä. Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on pieni, joten muutaman vuoden rajutkaan hakkuut täällä eivät juurikaan horjuta maailman ilmastotyötä. Toki Suomen kuuluu huolehtia omalta osaltaan maailmanlaajuisesta haasteesta kuten nytkin tehdään. Samalla voidaan haastaa aivan toisella tasolla olevat ilmastonmuutoksen aiheuttajat töihin omalla painoarvollaan – heti kun rauha on palautettu maailmaan.

Antti Koskimäki

pitäjänneuvos, Loppi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.