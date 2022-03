Monimuotoisuutta pitäisi lukuisten asiantuntijoiden mukaan suojella yhä tehokkaammin ja nopeammin. Ikävä kyllä sota tarjoaa verukkeen juuri päinvastaiseen toimintaan.

Ukrainaan kohdistuneen brutaalin hyökkäyksen takia gallupit kertovat suomalaisten enemmistön kannattavan nyt Nato-jäsenyyttä, mitä tervehdin suurella ilolla. Skeptikoita haluan erikseen evästää, että näen liittymisen välttämättömyyden Suomen enkä Venäjän puolustuksen näkökulmasta. Pidän lisäksi erityisen huolestuttavina naapurin toiminnan seurauksena luontoomme kohdistuvia lieveilmiöitä.

Uutisten perusteella Suomen metsien hakkuita lisätään entisestään. Edelleen turvetuotannon elvyttäminen on mainittu. Ei liene väärin olettaa, että paineet vesi- ja tuulivoimankin kartuttamiseksi kasvavat, uusista kaivoksista puhumattakaan. On sanomattakin selvää, että tämä tapahtuu aina luonnon kustannuksella huolimatta siitä, että juuri monimuotoisuutta pitäisi lukuisten asiantuntijoiden mukaan suojella yhä tehokkaammin ja nopeammin. Ikävä kyllä sota tarjoaa verukkeen juuri päinvastaiseen toimintaan.

Maataloudelle suodaan 300 miljoonaa euroa lisää. Väitän, että tukia maksetaan jo vähintäänkin tarpeeksi, mutta niitä ei kohdenneta järkevästi, sillä ne ovat luonteeltaan lähinnä säilyttäviä. Siksi vaadin tukipolitiikkaa pikaisesti uudistettavaksi siten, että tuet kohdennettaisiin ammattiviljelijöille, jotka toimivat oikeasti kestävällä tavalla.

Luonnon ja itsemme kannalta järkevin keino on kaiken kulutuksen vähentäminen. Suorastaan pöyristyttävää on, kuinka paljon ravintoa meillä ja maailmalla menee hukkaan ja eläinten rehuksi. Omakohtaisesti tilanteeseen voi heti vaikuttaa muuttamalla ruokailutottumuksiaan ja välttämällä ruoan heittämistä hukkaan. Yli 20 vuoden opettajakokemuksella tiedän, että suuri osa koululaisista kantaa ruokaa päivittäin lautasella roskiin, ja tuskinpa tilanne kodeissakaan poikkeaa tästä olennaisesti. Onko ruoka oikeastaan liian halpaa, jos sitä on varaa tuhlata merkittäviä määriä?

Muuten olen sitä mieltä, että Kemijokeen on viivyttelemättä tehtävä kunnolliset kalatiet.

Kari Alaniska

filosofian tohtori, Oulu

