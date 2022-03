Elämän arvioiminen hyväksi Suomessa on arvokas asia.

Suomalaiset ovat jälleen saaneet noin 150 maan joukossa korkeimman keskiarvon arvioidessaan elämäänsä. Arviointi on tehty tikapuilla, jotka alkavat nollasta (huonoin mahdollinen elämä) ja päättyvät kymmeneen (paras mahdollinen elämä). Arvioinnin tuloksen on sanottu kuvastavan onnellisuutta (HS 18.3.).

Raportti on kyllä nimetty onnellisuusraportiksi, mutta tällä nimellä on historiallinen tausta. Kirjoittajat ovat aikaisemmissa raporteissaan varoittaneet arvioinnin tulkitsemisesta tunteeksi. He tuovat selkeästi esiin sen, että kysymys on elämän arvioinnista.

” Miksi me koemme näin enemmän kuin muut ihmiset maailmassa?

Raportissa selostetaan tuloksia myös myönteisistä tunteista, joita on kysytty onnellisuuden, naurun ja ilonaiheiden kokemisesta edellisenä päivänä. Myönteisten tunteiden määrässä suomalaiset jäivät kauas kärjen taakse.

Elämän arvioiminen hyväksi Suomessa on arvokas asia. Olisi tarpeen kohdistaa huomiota siihen, miksi me koemme näin enemmän kuin muut ihmiset maailmassa. Tällaista arviointia ei pidä sekoittaa onnellisuuden tunteeseen, joka vaihtelee hetkittäin. Ajattelumme hyvän elämän perusteista on kestävämmällä pohjalla.

Lea Pulkkinen

professori, Helsinki

