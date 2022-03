Vapaa, avoin yhteiskunta hyväksyy myös itseensä kohdistuvan kritiikin ilman, että henkilön täytyy pelätä joutuvansa ”sylkäistyksi kärpäsenä yhteiskunnan suusta”.

Poliittinen tilanne on kärjistynyt Euroopassa. Ukrainan sodan jatkuessa informaatiosota on myös kiihtynyt. Yksi tämän informaatiosodan piirre on Venäjän Suomen-suurlähetystön julkaisema pyyntö venäläisille ja venäjänkielisille raportoida lähetystölle oikeuksiensa loukkaamisesta, syrjinnästä ja vihanilmaisuista heitä kohtaan Suomessa.

Pyyntö on selvästi hybridivaikuttamiseen liittyvä aloite, jolla lähetystö pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaamme. Miten meidän tulisi reagoida? Ehdotan, että valtiovalta aukaisee vastaavantyyppisen kanavan Suomessa asuville venäläisille. Kehotetaan heitä raportoimaan näistä samoista aiheista myös Suomen viranomaisille, sen lisäksi että he ehkä ovat raportoineet myös Venäjän lähetystölle. Kanavan tulisi olla avoin ja siihen täytyisi pystyä raportoimaan myös anonyymisti.

Yritysmaailmassahan tämä on jo käytäntö whistleblower-kanavineen.

Tällä keinolla saavutamme mielestäni monia etuja. Osoitamme avoimen yhteiskunnan voiman. Vapaa, avoin yhteiskunta hyväksyy myös itseensä kohdistuvan kritiikin ilman, että henkilön täytyy pelätä joutuvansa ”sylkäistyksi kärpäsenä yhteiskunnan suusta”. Näin esille tuleva kritiikki tulee analysoida huolella. Odotettavissa on varmasti trollitehtaiden synnyttämä moitetulva. Uskon kuitenkin, että tekoälyn avulla on mahdollista seuloa joukosta aidot viestit. Näiden aitojen viestien analyysi voi tuoda esiin oikeita ongelmia ja kipupisteitä, joihin meidän tulee reagoida. Nämä ihmiset ovat pysyvästi joukossamme, ja meillä on yhteinen intressi huolehtia mahdollisten ongelmien ratkaisusta.

Venäjän lähetystö julkistanee aikanaan tietoja omasta toimestaan. Olisi hyödyllistä, jos voisimme verrata lähetystön ja maamme viranomaisten saamaa aineistoa toisiinsa. Lasten huostaanotosta synnytetty kohu on hyvä esimerkki tällaisesta hybridivaikuttamisesta. Olemme askeleen edellä, jos voimme esittää verrokkiaineistoa sen sijaan, että joudumme vetoamaan yksilönsuojaan ja viranomaisten vaitiolovelvollisuuteen.

Heikki Nopanen

Helsinki

