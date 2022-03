Sisäisten vastakkainasettelujen luominen on erityisen vaarallista nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Vladimir Putinin täysin tuomittava hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut myös suomalaisten turvallisuudentunnetta. Turvallisuuspolitiikka on hetkessä hypännyt niin uutisten kuin kahvipöytäkeskustelujenkin keskiöön. Pohdimme, mitä meidän nyt kannattaisikaan tehdä.

Luodaksemme turvallisempaa Suomea meidän on syytä kääntää katse myös sisäänpäin. Käsittelimme juuri eduskunnassa sisäisen turvallisuuden selontekoa. Yksi suurimmista turvallisuusuhistamme on syrjäytyminen. Syrjäytymisen ja turvallisuuden suhde on kaksisuuntainen. Syrjäytyminen aiheuttaa turvallisuusongelmia, jotka toisaalta taas kiihdyttävät syrjäytymiskehitystä yksilötasolla. Suuri osa Suomen rikollisuudesta tapahtuukin pienen ihmisjoukon kesken sekä tekijöiden että uhrien osalta. Niin syrjäytymisen kuin rikollisuudenkin taustalla on usein huono-osaisuuden kasautumista ja yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksen vähentymistä.

Syrjäytyminen on vakava ongelma yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Olemme pieni kansa. Meillä ei ole varaa menettää syrjäytymiselle ketään.

Sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa meidän tulisi kiinnittää myös enemmän huomiota itse luomiimme jakolinjoihin. Rasismi on tehokas keino syrjäyttää ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle. Arkipäivän rasismi toistaa viestiä siitä, että sinä et kuulu tänne. Samalla rasismi toimii motivaattorina muun muassa väkivaltarikoksille. Rasismin seuraukset ovat kauaskantoiset sekä uhrille että koko Suomelle.

Sisäisten vastakkainasettelujen luominen on erityisen vaarallista nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Se on heikkous, jota myös ulkoinen toimija pystyy hyödyntämään Suomea vastaan.

Suomen kaltaisen maan vahvuus on yhtenäisyys. Erityisesti näinä aikoina meidän on pidettävä siitä kaikin keinoin kiinni.

Suldaan Said Ahmed

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (vas)

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.