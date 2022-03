Merkittävä Euroopan sisäistä yhtenäisyyttä lisäävä avaus olisi, kun EKP ulottaisi välitysmekanisminsa koskemaan ulko- ja turvallisuuspoliittisia riskejä.

Paavo Rautio kirjoitti kolumnissaan (HS 20.3.), että Venäjän aggressiivisuus voi johtaa Suomen maariskin kasvuun. Maariskiä voidaan seurata eri maiden liikkeeseen laskemien velkojen hinnoittelun avulla. Suomen valtion joukkovelkakirjojen hinnoittelu vahvistaa Raution käsityksen: Suomen maariski on kasvanut esimerkiksi Saksaan verrattuna Ukrainan kriisin aikana noin kymmenen korkopistettä. Kasvu on maltillinen ottaen huomioon, että Suomi on euroalueen reunalla.

Maakohtainen vertailu tuo kuitenkin esiin huomionarvoisen piirteen Suomen lähellä olevista muista reuna-alueen maista Virosta, Liettuasta ja Latviasta. Niiden maariskit ovat kasvaneet suuruusluokassa neljäkymmentä korkopistettä. Samoin vakuutussuoja noiden maiden valtion joukkovelkakirjojen maksukyvyttömyydelle on noussut.

Itämeren alueen reunavaltioiden kasvaneiden maariskien haittojen pienentämiseen on tarjolla luonteva Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin (EKP) toimenpide, jota on jo menestyksellä käytetty euroalueen maiden velkakriiseissä: rahapolitiikan välitysmekanismi. Mekanismilla on turvattu euroalueen sisällä sellainen korkotason yhtenäisyys, jonka EKP on katsonut euromaiden todellisia ja perusteltuja riskitasoja vastaavaksi.

Merkittävä Euroopan sisäistä yhtenäisyyttä lisäävä avaus olisi, kun EKP ulottaisi välitysmekanisminsa koskemaan ulko- ja turvallisuuspoliittisia riskejä. Menettelyssä varmistettaisiin, että reuna-alueen maat saisivat rahoitusta hinnalla, josta Ukrainan kriisin riskilisää ei olisi, vaan hinnoittelu olisi tältä osin yhtenäistä muun euroalueen kanssa. Menettely olisi merkityksellinen myös Suomelle.

Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat Eurooppa-neuvostolle lähettämässään kirjeessä painottaneet, että EU:n solidaarisuus ja sitoutuminen keskinäiseen avunantoon korostuvat entisestään muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. EKP:n välitysmekanismin ulottaminen euroalueen turvallisuuspoliittisiin maariskeihin olisi käytännön toimi, joka soveltuisi Suomelle ottaen huomioon Suomen asema euromaana, jota Ruotsi ei ole.

Heikki Niemeläinen

toimitusjohtaja

Kuntien takauskeskus

