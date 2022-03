Maatalous on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja hyvinvointia. Ala on kriisissä. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden aikana yli kymmenen prosenttia ja yrittäjätulo on alentunut 20 prosenttia eli yli 200 miljoonaa euroa.

Ruokamarkkinoiden liikevaihto on Suomessa noin 15 miljardia euroa ja on kasvanut vuoden aikana noin kaksi prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Liikevoitto on satoja miljoonia euroja.

Alkutuotannon ja siitä valmistettujen tuotteiden hintakehitys ovat eriytyneet. Alkupäässä tulot ovat laskeneet mutta loppupäässä nousseet. Tämä ei ole reilua eikä hyväksyttävää. Maatalousyrittäjien tulisi saada esimerkiksi 2–3 prosenttia eli 300–450 miljoonaa euroa suurempi osuus ruokamarkkinoiden rahavirrasta.

Meidän kuluttajien on vaikea löytää tietoa maa- ja metsätalouden tuotteiden arvonmuodostuksesta alkutuotannosta loppukuluttajille. Olisi hyvä tietää, mikä on kunkin tuotteen osalta alkutuotannon osuus. Tämän tulisi näkyä osana tuoteselostusta.

Pekka Neittaanmäki

Jyväskylä

