Kun luotettava tiedonkulku on uhattuna, yhteydenpito huolella valittuihin yhteistyökumppaneihin ja tuki venäläisille kollegoille ovat aiempaakin tärkeämpiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti 9. maaliskuuta suosittaa suomalaisia korkeakouluja pidättäytymään kaikesta korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa. Lisäksi OKM tukee EU-komission päätöstä keskeyttää yhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppanien kanssa EU:n koulutus- ja tutkimusohjelmissa.

Ukrainalaisia opiskelijoita, korkeakoulujen henkilökuntaa ja tutkijoita pyritään erityisesti tukemaan. OKM:n linjauksilla halutaan tukea Ukrainaa, ja ne on suunnattu Venäjän valtiota – ei venäläisiä tutkijoita ja opiskelijoita – vastaan.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on OKM:n linjauksen takana. Ymmärrämme linjauksen tarkoituksen. Pidämme kuitenkin tärkeänä, ettei sitä tulkittaisi kehotukseksi katkaista kaikki siteet venäläisiin kollegoihin niiden sisällöstä ja merkityksestä riippumatta. Erilaisia yhteistyösuhteita venäläisiin ja valkovenäläisiin kumppaneihin on syytä tarkastella ja harkita tarkkaan.

On tärkeä tiedostaa, että sananvapauden ja tiedonkulun rajoittaminen on osa Venäjän presidentti Vladimir Putinin valtakoneistoa, joka kohdistuu koko venäläiseen yhteiskuntaan. Kun luotettava tiedonkulku on uhattuna, yhteydenpito huolella valittuihin yhteistyökumppaneihin ja tuki venäläisille kollegoille ovat aiempaakin tärkeämpiä.

LSV on kansalaisjärjestö, joka syntyi 40 vuotta sitten osana kansainvälistä lääkäreiden ydinsotaa ehkäisevää organisaatiota (IPPNW). Rauhanliikkeen järjestöjä ja kollegoita on Pohjois-Koreassa, Iranissa, Pakistanissa ja Israelissa yhtä hyvin kuin Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Me suomalaiset lääkärit ja lääketieteen opiskelijat olemme vuosikymmeniä tehneet yhteistyötä Moskovan, Minskin ja Kiovan lääkäreiden kanssa. Juuri näinä päivinä yhteistyön kautta syntyneiden henkilökohtaisten siteiden ylläpitäminen on inhimillisesti tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Hyvät järjestö- ja tiedeyhteisökollegat, vaikka vastustamme Venäjän aloittamaa sotaa, viestikäämme rajojen yli kumppaneillemme, että ajattelemme ja muistamme heitä! Rauhantyö ja tulevaisuuden rakentaminen alkaa pienestä viestistä.

Line Kurki

lääkäri, puheenjohtaja, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.