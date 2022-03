Sivistys on toisten arvostusta, ymmärtämistä, suvaitsevuutta, halua oppia ja ymmärtää lisää.

Kriisit haastavat huoltovarmuutemme. Huoltovarmuuden merkitys on suuri jo ennen kriisiä. Tietoisuus varautumisesta rauhoittaa ja auttaa sietämään epävarmuutta. On selvää, että huoltovarmuutta tulee kehittää ja ylläpitää myös kriisin akuutisti uhatessa ja sen aikana. Mutta perustan pitää olla kunnossa.

Yhteiskuntamme ei toimi, vaikka materiaalit, järjestelmät ja tilannekuva olisivat kuinka ajan tasalla – yhteiskuntamme muodostuu ihmisistä. Kuinka turvaamme tämän tärkeimmän pääoman, inhimillisen pääoman, kestävyyden? Tarvitsemme henkistä huoltovarmuutta. Tarvitsemme sivistyksen siiloja ja tuotantoa.

Sivistys on koulutusta. Koulutukseemme sisältyy jo varhain tiedon arvostamisen ja samalla kyseenalaistamisen eetos. Suomalainen perussivistys turvaa riittävän oikeanlaisen maailmankuvan. Siten emme ole niin alttiita väärälle tiedolle ja propagandalle, jota maailma on nyt tulvillaan. Osaamme kyseenalaistaa tietoa. Tämä auttaa meitä arvioimaan kriittisesti tuoreitakin uutisia, myös oman mielemme mukaisia.

Sivistys on taidetta ja kulttuuria. Ajassa, missä meidät valtaa huoli, mielemme kaipaa huoltoa – muuta ajateltavaa, perspektiiviä, jotain kaunista. Taiteen ja kulttuurin keinoin meidän on mahdollista hetkeksi irrottautua arjen kiireestä ja nyt vallalla olevasta huolta kasvattavasta uutisvirrasta. Taide ja kulttuuri lisäävät ja ylläpitävät sietokykyämme huolen keskellä. On tärkeää, että kulttuuripalvelut ovat mahdollisimman laajasti kaikkien saatavilla.

” Mielemme kaipaa huoltoa – muuta ajateltavaa, perspektiiviä, jotain kaunista.

Sivistys on tiedettä. Tiede moninaisuudessaan luo laajasti huoltovarmuutta yhteiskuntaamme. Käyttäytymistieteet auttavat ymmärtämään ihmistä ja tukevat ammattilaisia toimimaan vaikuttavasti kriisin keskellä. Tieteellä on kyky ketterästi tarttua ajassa merkityksellisiin ilmiöihin sekä hyödyntää kriisit tutkimuksessa ja näin luoda yhteiskuntaamme lisää kriisinsietokykyä. Tässä ajassa normaalisti vähemmän julkisuudessa olevan sotatieteen merkitys on suuri. Euroopassa tapahtuu nyt paljon asioita, joiden ymmärtämisessä, varautumisessa ja niistä oppimisessa meitä auttavat sotatieteet. Tämä lisää luottamusta ja toivoa.

Sivistys on toisten arvostusta, ymmärtämistä, suvaitsevuutta, halua oppia ja ymmärtää lisää. Näitä ominaisuuksia tarvitsemme ajassa, jossa omien tunteidemme hallinta on koetuksella suuren huolen keskellä. Tunteita ei pidä kieltää. Sivistys ja terveet arvot auttavat meitä käsittelemään tunteita ja näin hallitsemaan myös käyttäytymistämme.

Sivistys luo pohjan henkiselle huoltovarmuudelle. Tuetaan toisiamme, luotetaan viranomaisiimme, rakennetaan tulevaisuutta ja eletään myös tässä ja erityisesti tässä ajassa.

Teemu Hassinen

toimitusjohtaja

Sivistystyönantajat

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.