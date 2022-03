Olemme riippuvaisia merikuljetuksista. Jos Itämeren alue joutuisi eri syistä kriisialueeksi, olisimme pulassa.

Euroopassa on meneillään sota, jonka seurauksia ja laajenemista emme vielä kykene täysin arvioimaan. Selvää kuitenkin on, että suomalaisen huoltovarmuuden heikot kohdat korostuvat kriisin pitkittyessä. Vaikka vuosien ajan tuudittauduimme siihen kauniiseen ajatukseen, että keskinäinen kaupallinen riippuvuus ehkäisee sotia, ei se pitänyt aivan paikkaansa. Sen sijaan esimerkiksi Suomen riippuvuus ulkomaankaupasta on korostunut.

Hintojen noususta selviämme aina vyötä kiristämällä, mutta tavaran kertakaikkisella loppumisella on aina traagiset seuraukset. Olemme riippuvaisia merikuljetuksista. Jos Itämeren alue joutuisi eri syistä kriisialueeksi, olisimme pulassa.

Muutaman vuoden ajan on suunniteltu rautatietunnelia Helsingistä Tallinnaan. Jos sellainen nyt olisi olemassa, olisi meillä yksi ohut elämänlinja muuhun Eurooppaan.

On toki selvää, että tunnelin rakentaminen on pitkä projekti ja nykyinen kriisitilanne on todennäköisesti – ja toivottavasti – silloin jo ohi. Huoltovarmuuttamme ajatellen tunnelin olemassaolo on kuitenkin nähtävä turvallisuustekijänä, joka kannattaa toteuttaa. Helsingin ja Tallinnan väliselle tunnelille on yhä enemmän perusteita kriisiytyvässä Euroopassa.

Jaakko Ojanne

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.