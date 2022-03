On tärkeää ymmärtää, mitä Kiinan presidentti Xi Jinping halusi vertauskuvillaan sanoa.

Maaliskuun 18. päivänä Kiinan presidentti Xi Jinping ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kävivät videopuhelun. Tuossa kokouksessa Xi mainitsi kiinalaisia sanontoja. On tärkeää ymmärtää, mitä hän halusi sanoa erityisesti kahdella sanonnalla.

Ensimmäinen sanonta oli, että ”taputtamiseen tarvitaan kaksi kättä”. Tällä Xi yritti sanoa, että sota ei syntynyt yhden maan virheen vuoksi. Sen toteuttamiseen tarvitaan kaksi kättä tai kaksi maata. On selvää, että hän yritti sanoa, että Yhdysvallat on myös vastuussa tästä kriisistä.

Toinen sanonta kuului: ”Sen, joka sitoi kellon tiikeriin, on otettava se pois.” Tällä Xi puolestaan yritti sanoa, että jos Yhdysvallat on vastuussa, sen on myös otettava vastuu kriisin lopettamisesta.

Välillisesti tämä tarkoittaa, että Kiina ei aio olla välittäjänä eikä auta ratkaisemaan tätä kriisiä.

Kiinalla ei ole käytössään riittävästi porkkanoita ja tikkuja kallistaakseen tasapainoa nykyisessä kriisissä tai pakottaakseen ratkaisun. Mutta Kiinalla on kaikki syyt tukea kriisin kielteisten seurausten vähentämistä.

Se, että Kiina on Euroopan ja Ukrainan tärkein kauppakumppani ja että se ei ole tuominnut hyökkäystä, antaa Kiinalle riittävän aseman, jotta molemmat osapuolet ottavat sen vakavasti. Mutta ensin on päästävä umpikujasta Venäjän ja Ukrainan välillä. Molempien osapuolten on ymmärrettävä, että niiden enimmäistavoitteita ei voida saavuttaa ja että kriisi tulee niille kalliiksi.

Julie Yu-Wen Chen

Kiinan tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

