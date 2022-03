Ajallaan tehdyt hakkuut vähentävät tuhoja ja pienentävät luontaista poistumaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan huolen energian, ruuan ja metsäteollisuuden raaka-aineen riittävyydestä Suomessa ja Euroopassa.

Vaikka hakkuita Suomessa lisättäisiin aiemmin Venäjältä tuodun raakapuun määrän verran, puuvaranto kasvaisi edelleen. Suomen metsissä on myös paljon ensiharvennusta odottavia metsiä, joista osa on kiireellisiä – siis sellaisia, joissa on jo tullut kasvu- ja tuotostappioita myöhässä olevien harvennusten vuoksi. Näitä sekä kiireellisiä muita harvennuksia ja uudistushakkuita odottavia metsiä on valtakunnan metsien inventoinnin mukaan yhteensä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria. Hakkuiden ajallaan tekeminen on panostusta metsien kasvuun ja tulevien hakkuumahdollisuuksien ja metsien hiilinielujen lisäämiseen.

Ajallaan tehdyt hakkuut vähentävät tuhoja ja pienentävät luontaista poistumaa. Nyt olisi tilaus näille hakkuille, erityisesti harvennushakkuille.

Vanha sanonta ”metsä tarvitsee vain kirvestä” pätee edelleen, kunhan kirvestä käytetään oikeisiin kohteisiin ja kirveen jälkeen huolehditaan jatkosta. Julkisen keskustelun perusteella metsänhoidon ja puuston kasvun ymmärtäminen näyttävät olevan vaikeaa monelle. Sitä se oli jopa sellaiselle valtiomiehelle kuin Sir Winston Churchill. Suomen sotakorvauksista päätettäessä Churchill tokaisi vapaasti käännettynä: nuo kun ne suomalaiset maksavat, niillä ei ole yhtään kalikkaa pystyssä metsässä.

