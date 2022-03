Kalevan mukaan Suomessa on jo yli 10 000 ukrainalaista sotapakolaista.

”On varmaa, ettei tulijoiden virta Suomeen ole lähelläkään päättymistä, ei vaikka useimmat pakolaiset suuntaavatkin muihin Euroopan maihin.”

”Tulijoiden lopullisen määrän ohella vain arvailuja voi esittää siitä, kuinka pitkäksi aikaa he tänne jäävät. Se riippuu ennen kaikkea sodan kulusta.”

”Todennäköisesti moni jää kuitenkin pitkäksi aikaa, osa lopullisesti. Näin jo siksi, että Venäjän tykistö- ja ohjusiskut ovat murskanneet lukuisten turvaa etsivien kodit ja työpaikat. –­– Jos Venäjä vielä pitää osan valtauksistaan, paluuhalukkuus niille alueille lienee lähellä nollaa.”

”Meilläkin on syytä varautua siihen, että maahan kasvaa vähintään joksikin aikaa ukrainalainen, venäjää ja ukrainaa puhuva vähemmistö, joka pitää auttaa uuden elämän alkuun.”

”Aikuisille on pyrittävä järjestämään työtä tai muuta mielekästä tekemistä elämää rytmittämään, lapsille mahdollisuus päästä kouluun.”

”Kaikin puolin kannatettava on ehdotus, että Ukrainassa opettajina toimineet voisivat tehdä tuota työtä tänne saapuneiden ukrainalaislasten opettajina.”

Lapin Kansa pitää viisaana, että Venäjältä tuleviin turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan selvästi varauksellisemmin kuin ukrainalaisiin.

”Venäjä on ilmoittanut jo pitkään, että se suojelee ulkomailla asuvia kansalaisiaan kaikin mahdollisin tavoin. Yksi tapa on nähtävissä Ukrainassa, missä Venäjä pommittaa parhaillaan kaupunkeja maan tasalle surmaten säälimättä siviilejä.”

”Venäjään kohdistuvat, äärimmäisen kovat talouspakotteet voivat käynnistää idästä länteen suuntautuvan pakolaisaallon, jos olot itänaapurissa käyvät sietämättömiksi. Vielä tällaista ei ole havaittavissa, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.”

”Kreml on pyrkinyt jo kauan valjastamaan lännessä asuvat venäläiset propagandavälineekseen. Tuorein esimerkki tästä on Venäjän Suomen-suurlähetystön käynnistämä kampanja, jolla se kerää ja luultavasti myös työstää Suomen venäläisten ilmoituksia syrjinnästä, oikeuksien loukkaamisesta tai vihan kohteeksi joutumisesta. Tavoitteena on eripuran ja jännitteiden kylväminen suomalaisten ja venäläisten välille niin, että mahdollinen pelastusoperaatio tai vähintäänkin sillä uhkailu olisi perusteltua.”

”Vaikka sinisilmäisyyden ajat ovat ohi, Suomessa asuvat venäläistavikset eivät ole syypäitä Vladimir Putinin sotarikoksiin, eivätkä he ansaitse niistä myöskään syntipukin roolia.”