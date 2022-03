Joutsenlippu on merkki tuotteiden kotimaisuudesta. Kaikkien myynnissä olevien tuotteiden valmistusmaan näkyvyyttä pitää parantaa nykyisestä. Hyllyn reunassa olevaan hintalappuun pitää merkitä valmistusmaan lippu. EU:n tähtiympyrä käy myös. Pieni teksti tuotteen kääreessä ei toimi.

Jokainen asiakas vaikuttaa omilla ostopäätöksillään globaaliin markkinaan. Venäjän energiakaupan riskit ovat nyt näkyvillä. Kiinan talousmahti sisältää vielä arvaamattomampia riskejä. Maailmankauppa ja talous pitää saada nykyistä tasapuolisemmin hyödyttämään kaikkia kansoja. Kauppa ja yhteistyö pitää hajauttaa moniin suuntiin.

Pietarilaisia on vain viisi miljoonaa, espanjaa puhuvia on 470 miljoonaa ja ranskaa puhuvia 300 miljoonaa. EU:n sisäistä työn- ja tulonjakoa on syytä kehittää tasapuolisemmaksi. Jokaisen kansalaisen pitää voida vaikuttaa ostokäyttäytymisellään turvallisemman maailman puolesta.

Veijo Muroke

arkkitehti, Helsinki

