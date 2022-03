Haluavatko kotimaiset tekstiili- ja muotialan yritykset investoida osaajiin vai halpaan pikamuotiin?

Korkeakoulusta valmistumisen jälkeen minusta tuli työtön. Olen hakenut alani töitä vuosia, mutta minua ja kymmeniä muita tekstiili- ja muotialan ammattilaisia ei ole palkattu töihin.

Suomen Tekstiili & Muoti ry julkaisi verkkosivuillaan kyselytutkimuksensa tulokset. Niiden mukaan noin 74 prosenttia kotimaisista tekstiili- ja muotialan yrityksistä on kokenut, että osaavan työvoiman rekrytoiminen yritykseen on erittäin vaikeaa.

Samaan aikaan Ylen MOT-ohjelma kertoi mallimestari Suvi Virtasesta, jolla on peräti neljä eri vaatetusalan tutkintoa. Virtanen alkoi pohtia alanvaihtoa tosissaan, kun oli ollut yli puoli vuotta työttömänä. Vakituisten työpaikkojen määrä alalla on suhteellisen pieni ja suurin osa työpaikoista on määräaikaisia tai osa-aikaisia projekteja. Virtanen haluaa tuoda myös ilmi sen, että vakituista työpaikkaa hänelle ei ole tekstiili- ja muotialalta koskaan tarjottu.

Miksi me koulutamme Suomessa tekstiili- ja muotialalle tekijöitä, jotka päätyvät kortistoon ja miettivät jo korkeakoulusta valmistumisensa jälkeen alanvaihtoa?

Yksi korkeakoulutettu tekstiili- ja muotialan ammattilainen maksaa yhteiskunnalle noin 40 000 euroa. Se on iso raha koulutuksesta, jota alalle valmistunut tekstiili- ja muotialan ammattilainen ei pääse työelämässä hyödyntämään. Tämä on tappiollista jo nyt yhteiskunnalle ja on jatkunut vuosien ajan. Mitä toimia me olemme tehneet, jotta tekstiili- ja muotialan osaajat työllistyisivät paremmin oman alansa työtehtäviin? Emme juuri mitään.

Luulisi, että yhteiskuntamme olisi kiinnostunut kehittämään tekstiili- ja muotialaa Suomessa, jotta kallisarvoinen osaaminen ei valuisi ulkomaille. On mielestäni turha kritisoida aina sitä, miksi Suomi-muoti ei menesty maailmalla. Osaamisen ja osaajien puute se ei ainakaan ole. Tekijöitä ja priimaa osaamista meillä kyllä olisi tarjota yrityksille.

Sen sijaan tekstiili- ja muotialan koulutus Suomessa laahaa pahasti hännillä eivätkä koulutukset sisällä lainkaan markkinointia, brändäystä tai muita nykytyöelämässä tarvittavia digitaitoja.

Kysymys kuuluu: haluavatko kotimaiset tekstiili- ja muotialan yritykset investoida osaajiin vai halpaan pikamuotiin?

Inca Paatela

muotialan startup-yrittäjä, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.