Jokainen säästötoimi on merkityksellinen ja niistä tulisi ottaa käyttöön ne, jotka voidaan – mieluiten heti.

Sitra on esittänyt huomion siitä, että energiankulutus ei voi jatkua tämänkaltaisena enää pitkään. Ilmastopolitiikassa huoli on ollut jo kauan, mutta tämä koskee yhtä lailla myös talouspolitiikkaa. Sähkön ja polttoaineiden hintojen noustua monen ihisen energialasku on jo kipurajalla. Vaikka energiaa säästäviä teknologioita on monia, niitä on hankala saada avuksi tähän hätään, sillä toimitusajat ovat pitkiä.

En ole elänyt 1970-luvun öljykriisin aikaan enkä ole kokenut pimeää kaupunkia ja valaisemattomia ajoteitä tai laskettuja nopeusrajoituksia. Vielä ei välttämättä ole myöskään näiden rajoitusten aika.

Sen sijaan kaupungit ovat täynnä tarpeettomasti valaistuja tiloja, joista jokainen kuluttaa arvokasta sähköä turhaan. Kovin huomiota herättävästi tarpeetonta valaistusta on useilla rakennustyömailla, joissa sähkö on urakoitsijalle ilmaista. Sen maksaa tilaaja. Voimakkaat valoheittäjät ovat päällä niin kirkkaina päivinä kuin yönkin autioittamilla työmailla.

Monet toimistotilat puolestaan valaistaan, vaikka työtä ei niissä tehdäkään 24/7. Kokonaan oma keskustelunsa on se, ovatko valomainokset oikeasti kulutuksensa arvoisia, ainakin tarpeettoman valaistuksen oikeutus on todella heikko.

Valaistuksesta on tehty melko energiatehokasta, ja selvästi suuremmat säästöt saisi esimerkiksi lämmityksessä. Tarpeellista ei ole kuitenkaan pohtia kaikkein vaikuttavinta keinoa, vaan jokainen säästötoimi on merkityksellinen ja niistä tulisi ottaa käyttöön ne, jotka voidaan – ja mieluiten heti.

Hanna Koppatz

Helsinki

