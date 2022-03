Terveydenhoitaja on vaihtunut kohdallamme neljä kertaa lapsen syntymän jälkeen.

Saimme esikoistyttäremme kuluvan vuoden helmikuussa. Raskausajan neuvolakäynnit sujuivat mutkattomasti. Lapsen syntymän jälkeen neuvolan toiminta alkoi takkuilla.

Helsingin kaupunki yllättäen peruutti kolme lapsen neuvolakäyntiä. Tieto peruutuksesta tuli tekstiviestillä, kerran vain muutamaa tuntia ennen käynnin alkamisajankohtaa. Samassa tekstiviestissä ilmoitettiin uusi aika peruutetun tilalle varmistamatta ensin ajan sopivuutta meiltä, lapsen vanhemmilta. Omiin aikatauluihin sopimaton aika täytyy itse vaihtaa ruuhkautuneen takaisinsoittopalvelun kautta. Erityisen harmillista oli imetysohjauksen siirtyminen reippaasti eteenpäin. Apua olisimme tarvinneet jo aiemmin.

Järjestelmä varaa uuden ajan peruutetun tilalle siihen neuvolaan, jossa on tilaa. Tämä saattaa tarkoittaa vastakkaiselle puolelle kaupunkia matkustamista vastasyntyneen kanssa. Myös äidin on synnytyksen jälkeen usein hankala liikkua. Terveydenhoitaja on vaihtunut kohdallamme neljä kertaa lapsen syntymän jälkeen. Pysyvyyden tunne on kärsinyt ja samat asiat käydään joka kerta läpi uudelleen ja uudelleen. Tavoitteenahan olisi asioida koko ajan saman terveydenhoitajan kanssa.

Otimme aiheen puheeksi neuvolassa. Meitä pyydettiin antamaan palautetta Helsingin kaupungille. Resurssipula on jatkunut pitkään ja kuormittaa niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin. Henkilökuntaa ei asiassa kuunnella. Kuulemma kaikki on hyvin.

Eräs odottava äiti oli joutunut asioimaan kuudentoista eri terveydenhoitajan kanssa. Yritä nyt siinä rakentaa luottamuksellista suhdetta terveydenhuollon ammattilaiseen ja uskoutua esimerkiksi raskauden jälkeisestä uupumuksesta tai muista ongelmista. Lapsen saaminen on ihmeellinen ja herkkä asia. Monesti vanhempi kaipaa neuvolan tukea varsinkin alkutaipaleella. Toivottavasti sitä jatkossa myös saa.

Anna Korpelainen

Mikko Kunnari

Helsinki

