Uutiset Ukrainan sodasta ovat hyytäviä.

Totuus on sodan ensimmäinen uhri, sanotaan. Sanotaan myös, että kaikille voi valehdella jonkin aikaa ja joillekin voi valehdella kaiken aikaa.

Mutta kaikille ei voi valehdella kaiken aikaa. Vladimir Putin näyttää kuitenkin onnistuneen oman kansansa sumuttamisessa jo vuosien ajan. Venäjällä ne poloiset, jotka näkevät valheiden läpi ja ymmärtävät myös Ukrainan sodan laittomuuden, vääryyden ja katastrofaaliset seuraukset, vaiennetaan väkivalloin. Tuloksena on totalitaarinen diktatuuri, joka jatkaa Stalinin jäljillä.

Putin vetoaa slaavilaisten kansojen yhtenäisyyteen ja historiaan. Kuvitteleeko hän, että Ukrainan tuhoamisella ja silmittömällä tappamisella kansat voidaan yhdistää?

Uutiset Ukrainan sodasta ovat hyytäviä. Hyökkääjä tuhoaa maan infrastruktuuria sekä kaupunkeja ja on ottanut haltuun sekä Tšernobylin että myös toimivan ydinvoimalan. Siviilit ovat jääneet täysin sodan jalkoihin. Siviilikohteita ei säästetä ja sairaaloitakin tuhotaan. Mariupolissa väestö on jäänyt keskiaikaisen kaupunkipiirityksen uhriksi. Siviilit ovat ilman sähköä, vettä, lämpöä, ruokaa, lääkintähuoltoa ja suojaa. Kärsimystä ja kuolemaa aiheutetaan ilman aseitakin. Miljoonat pyrkivät pakoon Ukrainasta. Venäjä on aiheuttanut kansainvaelluksen Eurooppaan.

Omat tunteeni vaihtelevat järkytyksestä raivoon, ahdistuksesta voimattomuuteen ja kyyneliin. Valheeseen perustuva väkivalta jatkuu. Sodan oikeussäännöt ja Geneven sopimus on heitetty roskakoriin.

Lääkärijärjestöt Suomessa ja maailmalla keräävät rahaa ja lääkintävarusteita Ukrainaan. Se on edes jotakin, jolla voimme auttaa.

Rauha on ainoa ratkaisu. Rauhaan voidaan painostaa Venäjän taloudellisella sulkemisella. Sen jälkeen alkaa valtava jälleenrakennus ja toipuminen.

Kati Myllymäki

lääkäri, evakon tytär, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.