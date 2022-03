Savon Sanomat kirjoittaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on saavuttanut työllisyystavoitteen, jonka pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus asetti kesäkuussa 2019.

”Itse asiassa tiistainen uutinen kertoi työllisyysasteen olleen helmikuussa 74 prosenttia, kun vaalikauden tavoite oli 75 prosenttia, mutta kun otetaan huomioon mittaustapamuutos, alkuperäinen tavoite oli asiantuntija-arvioiden mukaan saavutettu.”

”Samalla kun hallitusta on syytä vilpittömästi onnitella tavoitteen saavuttamisesta, on sanottava, että se ei riitä. Työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa edelleen yli 265 000, joista pitkäaikaistyöttömiä lähes 104 000. Avoimia työpaikkoja oli samaan aikaan yli 242 000. Työ ja tekijät kohtaavat yhä liian huonosti.”

”Työllisyystavoite ei alun alkaenkaan ollut tasolla, jota hallitusohjelman samassa kappaleessa mainittu toinen tavoite olisi edellyttänyt. Toisen tavoitteen mukaan ’julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023’. Se, että tasapaino on kaukana ja jää saavuttamatta, johtuu tietysti suurelta osin koronakriisistä ja sen edellyttämistä päätöksistä, jotka velkaannuttivat valtiota.”

”Työllisyysaste hämää. Siihen tuijottamalla ei nimittäin välttämättä tule tiedostaneeksi, että ikäluokkien pienentyessä entinen työllisten määrä johtaa korkeampaan työllisyysasteeseen.”

”Nyt jo tiedetään, että korot lähtevät nousuun ja velallisten kissanpäivät lähenevät päätöstään. Valtionkin on otettava muutos huomioon ja laitettava suu säkkiä myöten, vaikka Ukrainan sota monine ikävine vaikutuksineen tarjoaa jälleen alibia velkaantumiselle.”

Aamulehden mukaan tiistaina julkaistut työllisyyskatsaukset antavat aihetta iloon.

”Pandemian aiheuttamat lomautukset ja työttömyys olivat pääasiassa väliaikainen ilmiö.”

”Ukrainan sota muutti hetkessä talouden näkymät sumeiksi. Todennäköisesti sodan vaikutukset työllisyyteen ovat maltillisia, mutta työvoiman kysyntä voi hieman laskea.”

”Esimerkiksi vienti supistuu. Suomen vienti Venäjälle on romahtanut. Inflaatio vähentää kulutusta, kun hinnat nousevat enemmän kuin palkat. Energian ja raaka-aineiden raju hinnannousu vaikuttaa väkisinkin tuotantoon ja logistiikkaan.”

”Tämä kaikki huomioiden on helpottavaa, että työllisyystilanne on nyt valmiiksi hyvällä tolalla, kun talouden kasvu väkisinkin hidastuu. Koronarajoitusten poistuminen on myös talouden näkökulmasta iso helpotus. Avoimia työpaikkoja on niin paljon, että työvoimasta on pulaa tulevaisuudessakin.”