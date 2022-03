Suomalaisten huoli ukrainalaisista on suuri, ja moni on hädissään miettinyt, miten voisi auttaa. On hienoa, että on järjestetty sinikeltaisia tapahtumia Ukrainan tueksi. Avuttomuuden tunne on vähentynyt ja me-henki lujittunut.

Valitettavasti vaikutus sotaan jää olemattomaksi, ja meidän pitää miettiä ikävämpiäkin toimia. Nyt on aika puntaroida, kumpi on tärkeämpää: oman kodin tasainen t-paitalämpötila ja halvat ajokilometrit vai Mariupolin piiritettyjen puolustustaistelijoiden tukeminen ja Vladimir Putinin pysäytys.

Nyt meidän ei tule olla lyhytnäköisiä ja itsekkäitä, vaan Suomen tulee ajaa välitöntä kieltoa venäläisen energian tuonnille EU:hun. Kaasuputket kiinni ja villapaidat päälle!

Markku Larjavaara

Ilola, Porvoo

