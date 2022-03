Käytän joka päivä vähintään tunnin viestien läpi kahlaamiseen, vastaamiseen ja kalenterin päivittämiseen.

Perheessämme on neljä lasta ja kaksi asiantuntijatyötä tekevää vanhempaa.

Laskin äskettäin eri sovellusten ja viestintäkanavien määrän, jotka lähettävät minulle viestejä lasteni asioista tai vaativat minua rekisteröitymään tai asioimaan. Niitä on yli kymmenen: Wilma (kolme tiliä), eVaka (kaksi lasta), kahden musiikkiopiston sähköpostit (kahdesta instrumentista, orkesterista ja muskarista), musiikkiopiston sovellus (kolme lasta, kolme tiliä), kolmesta liikuntaharrastuksesta omat sovellukset ja tilit (ja mahdolliset sähköpostit). On tiedettävä esimerkiksi, milloin on uintia, milloin pitää olla tyhjiä maitopurkkeja koulussa tai ilmoittamaan poissaoloista ja läsnäoloista. Näiden lisäksi on vielä Kanta, eHammas ja muut terveydenhuollon järjestelmät.

Käytän joka päivä vähintään tunnin viestien läpi kahlaamiseen, vastaamiseen ja kalenterin päivittämiseen. On mielestäni kohtuutonta vaatia vanhempia olemaan koko ajan aktiivisesti läsnä ja seuraamaan näin monia viestintäkanavia oman ansiotyön lisäksi, jotta lasten harrastukset, koulunkäynti, päivähoito ja esikoulu onnistuvat ja jotta kaikki lapset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeiden varusteiden kanssa.

Toivoisin, että kunnissa luovuttaisiin kaikista päivähoitoon liittyvistä ylimääräisistä sovelluksista. Sopimus lapsen hoitoajasta riittänee ilmoitukseksi siitä, milloin lapseni ovat hoidossa. Ei tarvita päällekkäistä eVaka-järjestelmää kuormittamaan vanhempia. Voitaisiinko koulujen ja päiväkotien viestintä hoitaa samassa järjestelmässä?

Uupunut metatyötä tekevä äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

