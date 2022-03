Yliopistonlehtori Martti J. Karin Venäjä-luennosta on tullut verkossa miljoonahitti. Se antaa Venäjästä toivottoman kuvan.

Yliopisto-opettaja Martti J. Karista on tullut Ukrainan sodan epätodennäköinen mediatähti. Entisen tiedustelueverstin verkkoluentoa ”Venäjän strateginen kulttuuri” on katsottu jo miljoona kertaa. Kari on vaikuttanut suomalaisten käsityksiin Venäjästä enemmän kuin Arkady Moshes, Vladimir Gelman, Veli-Pekka Tynkkynen tai muut vakavat Venäjä-tutkijat.

Eikä siinä mitään. Karin luennossa ei kaiketi ole varsinaisia asiavirheitä. Se on viihdyttävä tunnin paketti niille, jotka eivät tiedä Venäjästä juuri mitään. Kiinnostavaa tietysti, että niin moni tuntee tarvitsevansa tällaista pikaoppia. Se kertoo, miten vähän suomalaiset naapuristaan tietävät.

Suomalaisilla on katse länteen ja selkä itään niin kuin ruotsalaisilla. Jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, miljoona ruotsalaista varmaan kiirehtisi katsomaan verkkoluennon suomalaisuuden strategiasta.

Karin luento yrittää tiivistää venäläisyyden olemuksen kansan muodostumisesta historian hämäristä nykypäivään. Luennoitsijan mukaan venäläisyyttä ovat muokanneet slaavilaisuus, bysanttilaisuus, mongolivalta, hajaannus, eurooppalaisuus ja suurvaltakausi. Nykyisessä venäläisyydessä nämä kerrokset ovat sisäkkäin kuin maatuskanuket. Mutta kuten maatuskassakin, kaikki kerrokset ovat oikeastaan samanlaisia.

Karin mukaan Venäjän koko historia on takonut kansan mieliin samaa opetusta: yksinvalta hyvä, kansanvalta paha. Demokratia on Karin mukaan pikku nökäre yksinvallan pitkällä janalla.

Venäjän kohtalon kolmio – ortodoksinen usko, yksinvaltius sekä nöyrä ja kärsivä kansa – pitää yhteiskuntaa rautahäkissä, jossa ei ole tilaa demokratialle eikä ajattelun vapaudelle. Venäjä on konservatiivinen ja itsevaltainen nyt ja aina.

” Menestysluento kompastuu vuorenvarmuuteen.

Juuri tähän vuorenvarmuuteen menestysluento kompastuu. Britannian pääministeri Winston Churchill kutsui Venäjää arvoituksen sisällä olevaksi salaisuuteen käärityksi ongelmaksi, mutta Kari puhuu kuin olisi ratkaissut tuon ongelman – ja vieläpä aika helposti. Eikä ainoastaan tässä ajassa vaan kaikissa ajoissa. Vaikka voissa paistaisi.

Edes genetiikan puolelle Kari ei epäröi astua. Vieraan valloittajan pelko on Karin mukaan venäläisten ”geneettisessä perimässä”. Siellä näkyy myös mongolien vaikutus. ”Kun katsoo geneettistä perimää, ne on aika tummia. Ei siellä paljon pellavapäitä ole.”

Tämähän alkaa tosiaan kuulostaa paluulta 1930-luvulle – eikä ainoastaan Venäjällä.

Karin analyysissä Venäjä on tuomittu kulkemaan ikuisesti sekasorron ja yksinvallan väliä kuin Sisyfos, joka pyörittää kivenjärkälettä vuoren huipulle vain nähdäkseen sen vierivän takaisin alas. ”Se, joka ajattelee, että se [Venäjä] joskus muuttuu, ajattelee niin, mutta mä en usko”, Kari sanoo.

Voihan niin olla, tulevaisuudesta kun emme tiedä. Mutta sen tiedämme, millaisia tuloksia tällainen ajattelu on tähän mennessä tuottanut.

Jos venäläiset uskovat olevansa geneettis-historiallisesti kyvyttömiä demokratiaan, miksi edes yrittää? Ja jos Venäjän ulkopuolella ajatellaan, että ainoat vaihtoehdot Putinille ovat vielä pahempi diktaattori tai täysi kaaos, eikö ole parempi yrittää tulla toimeen Putinin kanssa? Juuri niin on pitkään ajateltu, ja tässä sitä ollaan.

Demokratia, oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta ovat monimutkaisia asioita, jotka juurtuvat ja kasvavat sopivissa olosuhteissa. Venäjällä olosuhteet eivät ole tähän asti olleet sopivat. Mutta olosuhteet voivat muuttua.

Niin ne ovat muuttuneet Ukrainassakin. Siitähän tässä soditaan. Putin ei halua Ukrainan vapautuvan ja vaurastuvan, koska pelkää demokratian viruksen tarttuvan venäläisiin. Ei sitä tarvitsisi pelätä, jos se olisi mahdotonta. Vielä se kivi siellä pysyy.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipideosaston esihenkilö.