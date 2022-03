Palkokasvien avulla voidaan vähentää fossiilienergiapohjaisten typpilannoitteiden käyttöä ja edistää kestävää ruokavaliota.

Ukrainan sota on valtava humanitaarinen ja geopoliittinen kriisi. Sen myötä on noussut esiin, että ruoantuotanto Suomessa on perustunut pitkälti teollisella typpilannoituksella tuotettuihin vilja- ja nurmisatoihin. Huomattava osa lannoitteiden raaka-aineista on peräisin käynnissä olevan sodan osapuolina olevista maista. Riippuvuutemme lannoitteiden valmistamiseen tarvittavasta fossiilisesta energiasta ja ulkomaisista tuotanto­panoksista on kestämätöntä.

Huonoista satovuosista ja tuotantopanosten hinnan nopeasta noususta aiheutunut akuutti maatalouden kustannuskriisi täytyy ratkaista pikaisesti. Suomella ei ole varaa menettää kotimaista ruoantuotantoa.

Fossiiliseen energiaan perustuvista tuotantotavoista täytyy pitkällä aikavälillä päästä eroon. Ilmastokriisi ei ole kadonnut mihinkään, ja ruokajärjestelmää on edelleen tarpeen muuttaa nykyistä kestävämmäksi. Typpeä ilmasta sitovien palkokasvien hyödyntämisellä on tässä merkittävä rooli.

Suomen oloissa voidaan viljellä useita ruoka- ja rehukasveiksi sopivia palkoviljoja, kuten hernettä, härkäpapua ja makealupiinia, sekä nurmipalkokasveja, kuten puna-apilaa. Palkokasveilla on ainutlaatuinen kyky sitoa ilmakehän typpeä bakteerien avulla juurinystyröihinsä. Siitä puolestaan hyötyy viljelykierrossa palkokasvia seuraava kasvi. Palkokasvien avulla pystytään vähentämään fossiilisella energialla tuotettujen typpilannoitteiden käyttöä ja saavuttamaan kustannussäästöjä sekä kasvinviljely- että kotieläintiloilla.

Siirtyminen kohti kestävää ruoka­järjestelmää tarkoittaa ruokavalion muuttamista nykyistä kasvispainotteisemmaksi. Nyt suomalaiset kuluttavat punaista ja prosessoitua lihaa yli suositusten. Palkokasvit sisältävät runsaasti proteiinia ja soveltuvat siten korvaamaan erityisesti punaista lihaa ruokavaliossa. Ne ovat myös hyviä kuidun ja folaatin lähteitä, joiden saanti jää nykyisin alle suositusten.

Suomalaiset käyttävät palkokasveja nyt vain kymmenisen grammaa päivässä. Ilmastoystävällisyyteen tähtäävän planetaarisen ruokavalion mukaan palkokasveja pitäisi käyttää keskimäärin 75 grammaa päivässä. Tarvitaan lisää toimijoita palkokasviraaka-aineen jalostamiseksi välituotteiksi, joita sekä elin­tarviketeollisuus että ruokapalvelut voivat hyödyntää kehittäessään palkokasvielintarvikkeita. Erityisesti ruokapalveluilla on iso rooli väestön ruokatottumusten muokkaamisessa. Ruokavalion kasvispainotteisuuden lisääminen vähentänee pitkällä aikavälillä sairastumista kansantauteihin.

On tärkeä tavoitella muutosta koko väestön ruokatottumuksissa. Eniten punaista lihaa käyttävät voisivat pyrkiä ravitsemussuositusten ylärajaan, 500 grammaan viikossa, ja muut itselleen toteuttamiskelpoiseen määrään. Kestävään ruokavalioon voi sisältyä kohtuullinen määrä eläinperäisiä tuotteita, kuten maitoa ja lihaa. Ne turvaavat tasapainoista ravintoaineiden saantia ruokavaliossa.

Ruoantuotantojärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus, joka kaipaa kasvin- ja kotieläintuotannon syvempää integraatiota. Palkokasvien käytön lisääminen sekä märehtijöiden että yksimahaisten kotieläinten ruokinnassa edistää palkokasvien viljelyn laajuutta ja hyödyttää siten myös niiden elintarvikekäytön lisäämistä. Palkokasvit parantavat maan rakennetta, sitovat hiiltä maaperään ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastonmuutoksesta johtuvan lämpenemisen vuoksi kasvukausi pidentyy ja voi jopa parantaa kasvintuotannon mahdollisuuksia. Toisaalta ääriolosuhteiden lisääntyminen voi vaikeuttaa viljelyä ja heikentää sadon laatua, jolloin ihmisille kelpaamattomat erät voidaan hyödyntää rehuna. Eläinten tuottama lanta on arvokas lannoite. Uusia maataloudesta riippumattomia ruoantuotantotapoja on myös kehitteillä. Ruokaturvamme on silti vielä pitkään perinteisen maatalouden varassa, ja maatalousyrittäjät ansaitsevat yhteiskunnan täyden tuen.

Anne-Maria Pajari ja Aila Vanhatalo

Pajari on ravitsemustieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä -hankkeen johtaja. Vanhatalo on kotieläintieteen professori Helsingin yliopistossa.

