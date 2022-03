Byrokraattisen ja arkijärjen vastaisen päätöksen tekeminen on vakava huolenaihe.

Vuonna 1960 valmistuneen kerrostalon katolle on asennettu aurinkopaneeleita Helsingin Kannelmäessä.

Ilmastonmuutos herättää nykyään paljon keskustelua, ja jokainen pieni teko sen hillitsemiseksi on arvokas. Myös maailmanpoliittinen tilanne on ajautunut siihen, että idästä saatavaan tuontienergiaan ei voi enää luottaa. Tällä pitäisi olla nimenomaan vaikutusta uusiutuvan puhtaan energian käytön kasvattamiseksi.

Helsingin Kalliossa sijaitseva taloyhtiömme on tehnyt päätöksen aurinkopaneelien asentamiseksi kerrostalon katolle. Ainoa teknisesti järkevä paikka paneeleille olisi Hämeentien puoleinen sivu, jolle aurinko paistaa hyvin. Hämmästykseksemme tähän ei kuitenkaan saatu lupaa: kaupungin lupa-arkkitehdin kantana oli, että talo on kaupunkikuvallisesti niin merkittävällä sijainnilla, ettei aurinkopaneelien sijoittamista kadun puolelle nähdä mahdolliseksi.

” Vanhat asenteet estävät ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Tämä perustelu tuntuu järjettömältä, koska käytännössä jalankulkija ei edes paneeleja näkisi, vaikka katsoisi yläviistoon. Toisten talojen yläkerroksista ne toki näkyisivät jotenkin, mutta kuka järkevä ihminen tuosta enää nykyään mielensä pahoittaisi, päinvastoin! Se olisi esimerkki, jota muidenkin taloyhtiöiden olisi hyvä tavoitella. Kaiken lisäksi Helsingin rakennuskanta on muutamia kaupunginosia lukuun ottamatta uskomattoman yksitoikkoinen ja tylsä ainakin, jos vertaa eteläisen ja läntisen naapurimaan isoihin kaupunkeihin.

Byrokraattisen ja arkijärjen vastaisen päätöksen tekeminen on vakava huolenaihe. Väkisinkin tulee mieleen, onko kaupungilla jotain omia energiapoliittisia linjauksia, joita ei tuoda asukkaiden tietoisuuteen ja jotka eivät pohjaudu kestävään kehitykseen ja omavaraisuuteen. Joka tapauksessa jokainen liike pois tuontienergiasta ja jokainen ilmastoystävällinen teko on tärkeä, mutta näitä ei saavuteta patavanhoillisilla ja ennakkoluuloisilla asenteilla. Toivottavasti tilanne korjaantuu pian – on ironista todeta, että päätöksentekijät itse vaikuttavat olevan kehityksen jarruna.

Petri Kinnunen

Helsinki

