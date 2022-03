Laumasielu tahtoo toimia niin kuin muutkin.

Täysimittainen sota on jatkunut Ukrainassa yli kuukauden. Venäjällä on järjestetty sodanvastaisia mielen­osoituksia, mutta kansan passiivinen enemmistö pysyttelee hiljaa ja sopeutuu tilanteeseen. Miksi venäläiset vaikenevat?

Vastausta voi hakea aivopesusta. Venäläisiä on vuosia kasvatettu uskomaan propagandaa. Venäjän televisio tuuttaa omaa versiotaan Vladimir Putinin sodasta.

Se ei selitä kaikkea. Syitä kannattaa etsiä ihmisen perustarpeesta. Meissä kaikissa asuu pieni laumasielu, joka tahtoo marssia enemmistön tahtiin. Tahto on niin voimakas, että se sumentaa järjen. Ihminen jopa lakkaa uskomasta omia silmiään.

Laumakäyttäytyminen alkoi kiinnostaa tutkijoita toisen maailmansodan jälkeen. Sytyke saatiin karmaisevista kokemuksista. Kuinka kuuden miljoonan juutalaisen kansanmurha oli mahdollinen? Miksi saksalaiset eivät asettuneet vastustamaan natsien valtakoneistoa?

Professori Solomon Asch teki 1950-luvulla sarjan psykologisia kokeita selvittääkseen, missä määrin ryhmän paine vaikuttaa yksilön mielipiteeseen. Tutkimusasetelma oli nerokas. Kahdeksan koehenkilön piti kertoa vuoron perään ääneen, mikä kolmesta heille näytetystä viivasta oli samanpituinen viereen asetetun vertailuviivan kanssa. Kaikki kolme viivaa olivat niin eripituisia, ettei oikeasta vastauksesta voinut erehtyä. Asch oli kuitenkin virittänyt ansan. Koehenkilöitä oli todellisuudessa vain yksi. Valekoehenkilöt antoivat sovitusti vääriä vastauksia. Paine teki tehtävänsä. Koehenkilö mukautui enemmistön kantaan, vaikka se ei vastannut hänen omaa näköhavaintoaan.

Asch tutki myös syitä propagandan tehoon. Tulos: valhe uppoaa sitä paremmin, mitä korkeammalta taholta se kerrotaan. Kun Putin puhuu, asian täytyy olla totta.

Ihminen on laumaeläin ja haluaa kuulua porukkaan. Peesaamme etenkin niitä, joista pidämme. Evolutiivisesti se käy järkeen. Hylätyksi tuleminen on peloista pahin. Ryhmän jäsenellä on ollut muinoin suurempi todennäköisyys säilyttää henkiriepunsa kuin sooloilijalla, joka oli tuhon oma.

Aschin havainnot tarjoavat yhden positiivisen pilkahduksen. Ryhmäpaine on purettavissa. Jo pari vastakkaista ääntä alkaa lyödä säröä samanmielisyyteen.

Venäjällä on toivoa.

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esihenkilö.