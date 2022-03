Suomen turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti

Venäjän geopoliittiset tavoitteet Suomen kytkemiseksi etupiiriinsä ovat todellisia.

Venäjä on käyttänyt ja käyttää keinotekoisesti luomaansa Naton uhkaa laajentumispolitiikkansa välikappaleena. Brutaali hyökkäys Ukrainaan on osa laajentumispolitiikkaa ja muuttanut perusteellisesti turvallisuustilanteen Euroopassa. Venäjä toimii piittaamatta laisinkaan allekirjoittamistaan kansainvälisistä sodan oikeussäädöksistä ja vihjailee ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöön. On vaikea ymmärtää niitä, jotka eivät tätä muutosta hyväksy tapahtuneeksi.

Venäjä jatkanee hyökkäystään, kunnes se on saavuttanut tavoitteensa tai kunnes sen joukot on lyöty. Venäjän esittämä ”kokonaisvaltainen turvallisuusratkaisu” pitänee sisällään Ukrainan silpomisen lisäksi Naton sitoutumisen olemaan laajenematta. Tämä koskee suoraan Suomea ja Ruotsia. Suostuminen Venäjän vaatimuksiin presidentti Putinin kasvojen säilyttämiseksi merkitsisi sen toiminnan hyväksymistä.

Suomen turvallisuustilanteen radikaali muuttuminen on johtanut siihen, että Naton jäsenyys koetaan Suomessa tarpeelliseksi Venäjän luoman uhkan torjumiseksi. Venäjän geopoliittiset tavoitteet Suomen kytkemiseksi etupiiriinsä ovat todellisia. Pysyttäytyminen Naton ulkopuolella ei muuta Venäjän tavoitteita. Liittymällä Natoon Suomi saisi todellisen option, että sotilasliiton jäsenmaat tulevat tarvittaessa apuun, mikäli se niille sopii. Tärkeimpien Naton jäsenmaiden johtajat ja sotilasliiton pääsihteeri ovat arvovallallaan todenneet Suomen olevan tervetullut sotilasliittoon. Suomessa on tarpeetonta asettaa tätä kyseenalaiseksi.

Venäjä on menettänyt uskottavuutensa kaikenlaisten turvatakuiden tarjoajana. Turvatakuut sellaisinaan ovat myös menettäneet osan arvostaan. Tämän on Ukraina joutunut karvaasti kokemaan. Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia takasivat Budapestissa 5.12.1994 Ukrainan rajat, itsenäisyyden, suvereenisuuden ja turvallisuuden sitoutuen olemaan käyttämättä aseistustaan Ukrainaa vastaan maan puolestaan sitoutuessa luovuttamaan alueellaan olevat ydinaseet Venäjälle. Ainoaksi turvatakuuksi on osoittautunut maan oma puolustustahto ja -kyky sekä puolustustaistelussa saatu läntinen materiaalinen ja humanitaarinen apu.

Lauri Kiianlinna

prikaatikenraali evp., Helsinki

