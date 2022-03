Venäjän mahdollisista reaktioista Suomen valintoihin emme voi tietää mitään varmaa.

Suomen liittoutumista tai liittoutumattomuutta koskevassa keskustelussa on tuotu esiin valtiomiesmäisiä kommentteja tyyliin ”jäitä hattuun”, ”kysymystä on harkittava huolellisesti” ja niin edelleen. On myös toivottu, että ratkaisusta käytäisiin perusteellinen kansalaiskeskustelu.

Olen seurannut suhteellisen tarkkaan asiantuntijoiden keskusteluja televisiossa ja muussa mediassa. Kovinkaan montaa uutta faktaa ei keskusteluissa ole tullut esiin, ainakaan Ukrainan kriisin alkuvaiheiden jälkeen. Samat spekulatiiviset näkökulmat on tuotu esiin toistuvasti, enemmän tai vähemmän fiksusti muotoiltuina.

Näyttää siltä, että on pakko hyväksyä se, että tuleva ratkaisu on tehtävä puutteellisen informaation oloissa. Venäjän tai jopa Vladimir Putinin mahdollisista reaktioista Suomen valintoihin emme voi tietää mitään varmaa. Emme voi edes luottaa Venäjän omiin lausuntoihin – nehän ovat vaihdelleet sen korostamisesta, että kyse on Suomen omasta ratkaisusta, aina uhkauksiin sotilaallisista vastatoimista.

Näkemyksemme perustuvat median välittämään todellisuuskuvaan, jota meillä on taipumus tulkita aiempien poliittisten kantojemme valossa. Myös persoonallisuuden piirteillä on vaikutusta: toiset meistä ovat taipuvaisempia näkemään uhkakuvia, toiset ovat taipuvaisempia riskinottoon. On oletettavaa, että Venäjän hyökkäyksen aiheuttama reaktio tasoittuu ajan oloon, vaikka enemmistö kansalaisista jäisikin Nato-myönteisiksi.

Myös presidentti Sauli Niinistön ratkaisu, vaikka hän jossain määrin keskivertoa paremmin onkin informoitu, on ainoastaan valistunut arvaus siitä, mikä on maallemme eduksi.

Pekka Heikkinen

lakimies, Helsinki

