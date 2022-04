Ole läsnä, keskustele ja ennen kaikkea näytä, millainen työyhteisö parhaimmillaan on.

Jälleen tulevana kesänä kymmenettuhannet opiskelijat suuntaavat työpaikoille kesäharjoitteluun. Opiskeluiden aikana on harjoiteltu työelämässä vaadittavia yhteistyötaitoja, ja tyypillisesti valmiudet ovat nykyisin hyvällä tasolla. Työpaikoilla on totuttu ottamaan vastaan sosiaalisesti varmoja, ryhmätyöskentelyyn tottuneita opiskelijoita.

Tulevana kesänä työpaikoille tulevat opiskelijat ovat joutuneet opiskelemaan täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Nyt he tulevat työpaikoille, jotka ovat olleet täysin poikkeuksellisessa tilanteessa kriisien keskellä. Meillä jokaisella työyhteisön jäsenenä, työkaverina ja esihenkilöinä on velvollisuus tukea opiskelijoiden matkaa kohti työelämää ja sen vaatimuksia, sillä tänä vuonna tukea tarvitaan enemmän kuin koskaan. Pidetään huoli, että omalla toiminnallamme edistämme yhteisöllisyyttä.

Ei jätetä opiskelijoita yksin. He ovat joutuneet olemaan jo liikaa yksin. Ole läsnä, keskustele ja ennen kaikkea näytä, millainen työyhteisö parhaimmillaan on – sillä se on muutakin kuin aamusta iltaan jatkuvia Teams-palavereita.

Tomi Salo

yrityksen henkilöstöjohtaja

Uusikaupunki

