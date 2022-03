Veijo Muroke kirjoitti (HS Mielipide 24.3.) otsikolla ”Joutsenlippu näkyvämmin esiin” siitä, kuinka tuotteiden valmistusmaan näkyvyyttä tulisi parantaa. On hyvä kuitenkin täsmentää, mitä eri merkit tarkoittavat. Joutsenlippu eli Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki. Kaikkien, myös teollisesti Suomessa valmistettujen tuotteiden alkuperämerkki, on puolestaan Avainlippu-merkki. Näiden virallisten alkuperämerkkien vahvuus on siinä, että niitä valvotaan ja niillä on tarkat myöntämiskriteerit.

Kuten Muroke kirjoitti, on meidän kaikkien suomalaisten etu, että suomalaisella työllä tuotetut tuotteet käyvät kaupaksi ja yritykset haluavat tuoda ne näkyviksi. Valitsemalla kotimaisen vaihtoehdon tuemme suomalaista työtä. Valitsemalla Avainlippu- ja Hyvää Suomesta -merkittyjä tuotteita voimme vakuuttua suomalaisesta alkuperästä.

Tero Lausala

toimitusjohtaja, Suomalaisen työn liitto

