Ylen uusi seurantadokumenttisarja Suomineidot on herättänyt paljon julkista keskustelua sekä saanut kritiikkiä rotuoppeihin uskovien myötäilystä. Sarja voi kuitenkin toimia keskustelunavauksena valkoisuudesta sekä rehellisestä kuvasta suomalaisesta rasismista.

Rasismikeskustelussa puhutaan usein rakenteista, mutta puhe rakenteista hälventää helposti sen, että valtarakenteet muodostuvat niiden sisällä toimivista yksilöistä. Ihmisistä, jotka hyötyvät valtarakenteista joko aktiivisella tai passiivisella toiminnalla. Rasisteista puhuessa puhe keskittyy yhteiskunnan huono-osaisiin, huonosti koulutettuihin, matalapalkkaisiin ja yksinäisiin nuoriin miehiin.

Päivätyössäni käsittelen poikkitaiteellisella otteella Suomessa elävien mustien ja ruskeiden kehojen käsitystä vapaudesta. Koneen säätiön rahoittaman hankkeeni aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta vapautta on muun muassa vapaus rasismista mutta myös rehellisyyttä niiltä, jotka hyötyvät valkoisista valtarakenteista. Valtaosa Suomen näkyvään etniseen vähemmistöön kuuluvista tietää rasismin voivan täällä hyvin. Rajoittavaa vähemmistöstressiä sekä uupumusta teettää yhteiskunnallinen status quo, joka tunnistaa rasismin pahaksi mutta esittää, ettei sitä täällä ole. Ja jos on, niin vain syrjäytetyissä marginaaleissa.

Dokumenttisarjan kolme valkoista naista ovat kaikki eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista. On sosiaalista elämää, palkkatöitä, koulutusta, perhettä, ystäviä ja harrastuksia. He kuvailevat itseään kansallismielisiksi mutta kertovat, että näkemyksistä ei juuri puhuta perheen kanssa, kun ”ei ne oikein tykkää”. Sarjasta ilmenee, että näillä kansallismielisillä ei ole yhtä jaettua näkemystä aatteesta ja suomalaisuudesta. On kaksoiskansalaisuutta ja monenvärisiä hiuksia ja silmiä. Mutta kun suomalaisuutta määritellään, kerrotaan, mitä se ei ole. Ongelma on, että kun kansa määritellään negaatioiden kautta, toiminta kääntyy kansan ainutlaatuisuuden juhlistamisen sijasta vastustamaan niitä, jotka eivät määritelmään mahdu. Yhteisöllisyyttä rakennetaan rasismin ympärille.

Totuus voi siis olla miekka tai silta. Miekka silloin, kun rasismista tehdään ongelma, joka koskettaa vain siitä kärsiviä. Se voi myös olla silta, kun tunnistetaan rasismin olevan yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa valkoista valtaväestöä. Siltoja kun rakennetaan tehokkaimmin läheltä – valkoisuuden keskellä. Tämä tarkoittaa aktiivista antirasistista toimintaa. Vaikeita keskusteluja valkoisuudesta ja rasismista perheissä, kaveripiireissä, työpaikoilla ja instituutioissa. Presidentti Sauli Niinistön sanoin ”vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla”.

Ajak Majok

taiteilija ja poliitikko-aktivisti

Helsinki

