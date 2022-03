Tutkimusrahoitus on turvattava jatkossakin.

Jorma Paavosen (HS Mielipide 23.3.) väite siitä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ei ole osoittanut rahoitusta tutkimukseen ja koulutukseen, on virheellinen. Jo 25 vuoden ajan valtio on vähentänyt yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta. Tätä vuosi vuodelta supistunutta osuutta on korvattu lisäämällä Husin omaa tutkimusrahoitusta. Husin omistajakuntien maksaman suoran tutkimusrahoituksen määrä on nykyisin 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Sote-uudistuksen uudessa rahoitusmallissa on uhkana, että Hus menettää nämä kuntien tutkimukselle myöntämät miljoonat. Käytännössä se tarkoittaisi lääketieteen kliinisen tutkimuksen tyrehtymistä Husissa. Sen seurauksena menettäisimme mahdollisuuden hyödyntää tehokkaasti kansainvälisessä tiedeyhteisössä syntyviä uusien diagnostiikka-, hoito- ja sosiaalityön menetelmiä.

Olemme yhtä mieltä Paavosen kanssa siitä, että opetuksella, tutkimuksella ja tieteelliseen näyttöön pohjautuvilla innovaatioilla rakennetaan Suomen terveydenhuollon tulevaisuus. Investoinnit tutkimukseen ja koulutukseen eivät ole tulosta rasittavia kulueriä vaan sijoituksia, joilla ratkaistaan terveyspalvelujärjestelmän ongelmia. Tämän asian ymmärtämistä toivomme myös eduskunnalta ja hallitukselta.

Anne Pitkäranta

tutkimusjohtaja

Markku Mäkijärvi

johtajaylilääkäri, Hus

