Vieraskielisten syrjintä työelämässä muuttuu hitaasti.

Espoolaisen Xijun Wangin kokemukset muistuttivat jälleen niistä ongelmista, joita vieraskieliset kohtaavat työnhakijoina (HS 25.3.). Jutun mukaan jopa 75 prosenttia kansainvälisistä osaajista on kokenut syrjintää työnhaussa. Työpaikalla syrjintää oli kokenut 61 prosenttia. Nämä luvut ovat karua luettavaa. Kehitettävää on sekä rekrytoinnissa että sisäisessä työkulttuurissa.

Ongelmasta on meillä keskusteltu jo vuosikymmeniä. On asetettu työryhmiä ja tehty selvityksiä, silti muutos on tuskallisen hidasta. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on yli 140 000 ja monella alalla on krooninen pula työntekijöistä.

Mikä saisi työnantajien asenteet muuttumaan niin, että uskallettaisiin palkata henkilö, jolla on vierasperäinen nimi ja heikompi suomenkielen taito? Usein ennakkoluuloisen asenteen muuttumiseen tarvitaan yksi tai useampi myönteinen kokemus vieraskielisen palkkaamisesta. Jos tälle kokemukselle ei haluta tai uskalleta antaa mahdollisuutta, muutosta ei pääse syntymään. Ongelma on ehkä suurin keskisuurissa ja pienissä yrityksissä.

Kansainväliset suuryritykset ovat joutuneet jo pidempään muokkaaman rekrytointia ja työkulttuuria. Yritys, joka ei palkkaa vieraskielisiä, menettää tärkeitä mahdollisuuksia kehittyä. Nämä työntekijät voisivat tuoda yritykseen uusia ideoita, monipuolista kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Se toki edellyttää myös sellaisia muutoksia työkulttuurissa, joka mahdollistaa tämän osaamisen hyödyntämisen. Miksi jättää käyttämättä tällainen potentiaali, joka näillä ihmisillä on?

Vesa Kukkamaa

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.