Suomi on onnistunut pakolaisten vastaanotossa

Ukrainalaisten vastaanoton ensimmäisessä vaiheessa yhteiskuntamme on toiminut pragmaattisesti, tehokkaasti ja luovasti.

Viranomaiset ja järjestöt näyttävät toistaiseksi onnistuneen ukrainalaisten pakolaisten vastaanotossa. Olemme oppineet aiemmista kokemuksista. Muutama esimerkki: Lapset pääsevät kouluun ja päiväkotiin. Helsingissä valmius varmistettiin heti, kun Venäjän hyökkäys alkoi, vaikka ensi viikkoina pakolaisia ei tänne tullut. Samoin näyttää olleen muissa kunnissa.

Kansalaisten halua auttaa on koordinoitu tehokkaasti. Suomen Punainen Risti perusti viipymättä sisäministeriön pyynnöstä nettiin infopisteen avuntarjoajille. Sinne voi jättää tietonsa ja kertoa, mitä voi tehdä. Nopeus on tärkeää. Kokemuksesta tiedämme, että konfliktin jatkuessa ihmisten huomio turtuu. Nyt avuntarjouksiin on tartuttu heti.

Viranomaiset koordinoivat asumista. Ukrainalaisten ei tarvitse hakea turvapaikkaa, joten on tärkeää koordinoida tulijoita muulla tavoin, jotta apu löytää perille ja turvallisuus varmistetaan. Kuntia on pyydetty kartoittamaan tyhjiä kiinteistöjä, ja yksityiset ihmiset tarjoavat kotimajoitusta. Kotimajoitusverkosto keräsi joukkorahoituksella varoja ukrainankielisen työntekijän palkkaamiseen.

Kiitos kaikille, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että ukrainalaisten vastaanoton ensimmäisessä vaiheessa yhteiskuntamme on toiminut pragmaattisesti, tehokkaasti ja luovasti. Tällä on arvoa, koska ukrainalaisten hätä ja avuntarve jatkuu valtavana.

Pilvi Torsti

valtiotieteen tohtori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.