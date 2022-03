Mitä työnhakija itse voi tehdä, jos häntä ei haluta ottaa töihin?

Oppositiojohtaja Petteri Orpon mielestä (HS 26.3.) olisi järkevää pienentää sosiaalietuuksia niin, että vähennykset kohdistuisivat ennen kaikkea työttömiin. Se kuulemma kannustaisi työttömiä ottamaan vastaan töitä nykyistä nopeammin.

Olen itsekin tiukkojen budjettien kannattaja. Jostain pitää säästää, että johonkin muuhun voidaan kuluttaa. Tässä Orpon lausumassa kuitenkin tulee selvästi läpi tietynlainen ihmiskäsitys ja rajoittunut näkemys työmarkkinoiden toimivuudesta.

Useaan kertaan on osoitettu, että työmarkkinoilla on työnhakijoina useita ryhmiä, jotka jo lähtökohtaisesti jäävät aika monen työnantajan kiinnostuksen ulkopuolelle. Riippumatta koulutuksesta, työkokemuksesta, asenteesta, potentiaalista ja siitä, kuinka ”hyvä tyyppi” töihin on hakemassa, voi työllistyminen olla vaikeampaa kuin lottovoitto, jos hakija on vastavalmistunut, yli 45-vuotias, vähemmistön edustaja tai jos hän on hankkinut koulutuksensa jossain muualla kuin Suomessa.

Mitä tälle kohtaanto-ongelmalle on tehtävissä? Mitä työnhakija itse voi tehdä, jos häntä ei haluta ottaa töihin?

Johanna Kinnunen

työllinen, Espoo

