Kaupungin toiminta osoittaa, ettei luonnolla ole mitään itseisarvoa, vaan kaikki rakentamaton maa on vain rakentamista odottavaa reservialuetta.

Euroopan unionin, Suomen ja Helsinginkin kirjattuihin tavoitteisiin kuuluu merkittävien luontokohteiden säilyttäminen ja tarvittaessa palauttaminen alkuperäiseen tilaansa. Tosiasiassa kaupungin toiminta osoittaa, ettei luonnolla ole mitään itseisarvoa, vaan kaikki rakentamaton maa – oli se sitten millaista ikimetsää tai kalliota hyvänsä – on vain rakentamista odottavaa reservialuetta.

Tämä on taas konkretisoitumassa Malminkartanon Kartanonmetsässä, jonne on tehty kilpailutöinä neljä murskaavaa asemakaavaehdotusta. Alue on vanhaa metsää ja korkealle kohoavaa kalliota, todellinen tämän alueen helmi. Ehdotusten hämäävissä havainnekuvissa luonto muka säilyy rakentamisesta huolimatta. Tosiasiassa jyrkkäpiirteinen kalliomaasto joudutaan louhimaan tasaiseksi ja puusto kaatamaan rakentamisen tieltä, kuten on nyt nähtävissä läheisellä Honkasuon alueella. Jäljelle jäävä kallionlaki puineen olisi vain säälittävä jäänne, ja sen kasvillisuus kuihtuisi pois pohjaveden kadotessa. Pienentynyt metsälämpäre ei pysty ylläpitämään sitä ekosysteemiä, mikä siellä nyt vallitsee. Asukasmäärän kasvaessa reippaasti maaston kulutus ylittäisi sen sietokyvyn kiihdyttäen näin luontokatoa.

Herätkää päättäjät ja kaupunkilaiset 2020-luvulle! Nyt olisi aika korjata aikaisempien kaava- ja rakentamissuhmurointien virheitä eikä enää tehdä uusia jälkipolvien vahingoksi. Asemakaavan laadintaan voidaan vielä vaikuttaa.

Aki Alanko

arkkitehti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.