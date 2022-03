Nykytilanne on paras: jatketaan kellon viisareiden siirtelyä.

Tutkimusprofessori Timo Partonen sanoi (HS 27.3.), että kesäaikaan siirtymisestä aiheutuva ihmisen sisäisen rytmin muuttuminen voi aiheuttaa häiriöitä, sairauksia ja jopa kuolemia. On varmasti totta ja tutkittua, että unihäiriöistä kärsivät ihmiset voivat reagoida pieniinkin aikaeromuutoksiin. Valtava joukko ihmisiä maailmassa kuitenkin matkustaa joka päivä lentokoneilla kokien useiden tuntien aikaerorasitusta. Tämän pitäisi olla paljon huolestuttavampaa kuin ennakoitavan kesäaikaan siirtymisen aiheuttamat terveysriskit.

Minulle kesäaika ja kellon viisareiden siirtely kaksi kertaa vuodessa ovat merkittävä hyvinvointiani edistävä tekijä. Kesäajasta käytetyn englanninkielisen termin Daylight Saving Time ymmärrän niin, että päivän valoisa aika koetetaan sijoittaa yhteiskunnan ja ihmisen elämän kannalta järkevimpään aikaan.

En reagoi juuri lainkaan keväällä yhden viikonlopun lyhenemistä 48 tunnista 47 tuntiin. Sen sijaan päivän valoisan ajan jatkuminen aluksi kahdeksaan asti illalla ja lopulta Helsingissäkin kesällä lähes kello yhteentoista on mahtavaa mielihyvän, harrastusten ja liikkumisen kannalta. Vielä syyskuussakin voin lähteä vaikka sienimetsään töiden jälkeen, mikä ei olisi mahdollista ilman kesäaikaa.

Pimenevän lokakuun lopussa saa sitten nukkua yhtenä yönä tunnin pidempään ennen karuun todellisuuteen heräämistä: viideltä iltapäivällä on ihan pimeää. Mutta näillä leveysasteilla talvella on synkkää joka tapauksessa. On toki järkevää, että lyhyt valoisa aika sijaitsee tasaisesti keskipäivän ympärillä. Eikä kellon viisareiden siirtelykään voi olla niin vaivalloista, joudutaanhan kelloja säätämään muutenkin. Sitä paitsi useat seuraavat aikaansa nykyisin älylaitteista, jotka pitävät kellon oikeassa ajassa automaattisesti.

On erinomaista, että aloite kesäajasta luopumisesta on hyytynyt EU:n byrokratiaan. Mielestäni nykytilanne on paras: jatketaan kellon viisareiden siirtelyä.

Timo Kiiskinen

Helsinki

