Ympäristölupien keskittäminen yhteen virastoon on hyvä avaus

Lupaprosessien pitäisi nopeutua, oli hanke millainen tahansa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr) ehdotus (HS 27.3.) ympäristölupaviraston perustamisesta on hyvä avaus, joka kannattaa selvittää.

Teollisuuden lupahakemuksien käsittely kestää usein kohtuuttoman kauan. Teollisuus on vaatinut muutosta jo pitkään. Kaikki kehitysideat täytyy tutkia.

Kehitys edellyttäisi todennäköisesti voimavarojen lisäämistä, kuten ministeri Kari ehdottaakin. On myös kriittisen tärkeää, että uudessa virastossa säilyisi ympäristö- ja lupa-asioiden lisäksi teollisen toiminnan ymmärrys. Myös prosesseja tulisi kehittää.

Ministeri Kari suosisi hankkeita, jotka edistävät vihreää siirtymää. Tällaisia hankkeita on myös kaivosteollisuudessa paljon. Ala on investoinut esimerkiksi fossiilisia polttoaineita säästäviin ratkaisuihin merkittävästi, ja hidas lupakäsittely on hidastanut näitäkin investointeja.

Monet mineraalit ovat välttämättömiä vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Tämä koskee akkumineraalien lisäksi montaa muutakin raaka-ainetta. Esimerkiksi tuulimyllyjen ja aurinkopaneelien kasvava tarve edellyttää monipuolista raaka-ainetuotantoa.

Venäjän sotatoimien vuoksi teollinen autonomia on korostunut, ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Mineraaleja tarvitaan niin ruoan tuotantoon, puhtaaseen veteen kuin rakentamiseenkin, jotka kaikki vastaavat kansalaisten perustarpeisiin.

Ohituskaistan tekeminen tällaisille investoinneille ei saa johtaa kuitenkaan muiden hankkeiden pomputteluun niin, että epävarmuus niiden aikataulusta lisääntyisi. Kyllä lupaprosessien pitäisi nopeutua, oli hanke millainen tahansa.

Pekka Suomela

toiminnanjohtaja

Kaivosteollisuus ry

