Kalevan mukaan medialukutaidon merkitys kasvaa kriisien aikana.

”Venäjän hyökkäystä Ukrainassa on luonnehdittu perinteiseksi sodankäynniksi. Samalla sotaa kuitenkin käydään myös ukrainalaisten, venäläisten ja muun maailman ihmisten mielistä. Siinä aseena ovat esimerkiksi todet ja vääristellyt tiedot, suoranaiset valeuutiset sekä esimerkiksi aidot ja lavastetut kuvat.”

”Venäjän yritykset vaikuttaa länsimaiden kansalaismielipiteeseen ovat tuttu ilmiö jo pitkältä ajalta. Suomessa nuo yritykset ovat saaneet vasta vähän vastakaikua.”

”Kansalaisten tiedon taso on täällä korkea, ja esimerkiksi äärimmäisen tärkeä medialukutaito vahva. Vaikuttamisyritysten Suomea kohtaan voi kuitenkin olettaa kasvavan Nato-päätöksemme lähestyessä.”

”Meillä moitteita on viime päivinä saanut EU:n päätös, jonka mukaan kahden venäläisen tv-kanavan, Russia Todayn ja Sputnikin, jakelu on keskeytetty unionin alueella. Totta, vapaa tiedonkulku on länsimaisen demokratian ydintä. Silti läntisten demokratioiden pitää myös pystyä suojaamaan itseään. On naiivia ajatella, ettei useimpien kansalaisten räikeäksi propagandaksi tunnistama viestintä voisi purra osaan ihmisistä.”

”Venäläispropagandan on esimerkiksi arvioitu olevan osasyynä Saksan laajaan rokotevastaisuuteen. Silloin puhutaan jo uhasta kansanterveydelle. Ja vaikkapa Baltian maiden turvallisuudelle on kovastikin merkityksellistä, mistä lähteistä niiden venäläisvähemmistö tietonsa maailmasta ammentaa.”

Savon Sanomat pohtii, kuinka painavia Olympiakomitean vakuuttelut nollatoleranssista ovat.

”Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävään kuluvan kuukauden alussa jatkopestin saanut Mika Lehtimäki eroaa kohun saattelemana tehtävästään välittömästi. Taustalla ovat Lehtimäen viime syksynä lähettämät yölliset viestit työyhteisön kahdelle naiselle ja niiden seurauksena annettu varoitus. Lehtimäki on itsekin todennut viestinsä epäsopiviksi.”

”Olympiakomitea on alleviivannut viime päivinä nollatoleranssia epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään. Se meni siitä huolimatta valitsemaan Lehtimäen tehtävään niin, että puheenjohtajistoa lukuun ottamatta järjestön hallituksen jäsenillä ei ollut tietoa Lehtimäelle annetusta varoituksesta.”

”Tämä nostaa väistämättä kysymyksen, kuinka painavia Olympiakomitean vakuuttelut nollatoleranssista ovat. Onko sittenkin tärkeämpää kilpailullinen menestys, jota Pekingin olympialaisista tuli?”

”Isossa kuvassa olennaista on, miten Olympiakomitea ottaa oppia tapahtuneesta.”