Työeläkejärjestelmämme on se osa yhteiskuntaa, joka on hoitanut leiviskänsä mallikkaasti jo vuosikymmeniä kestäneellä varautumisella.

Pitkän linjan talousvaikuttaja Sixten Korkman esitti (HS Kolumni 29.3.) työeläkejärjestelmään yhden eläkelaitoksen mallia. Ratkaisua on analysoitu yksipuolisesti, ja se sisältää myös väärinymmärryksiä. Hajautettua eläkejärjestelmää ei pidä lähteä purkamaan kevein perustein.

Työeläkevakuutusyhtiöiden kokonaisliikekulut vuonna 2020 olivat kaikkinensa 417,7 miljoonaa euroa sisältäen myös sijoitustoiminnan hoitokulut. Korkmanin esittämä satojen miljoonien eurojen vuosittainen säästö hallintokuluissa on täten mahdotonta saavuttaa työeläkevakuutusyhtiöt yhdistämällä.

Työeläkevakuutusyhtiöt käyttävät jo nyt paljon yhteisiä tietojärjestelmiä. Ne ovat myös yksityisoikeudellisia toimijoita. Niiden yhdistämisestä päättävät ne itse ja viime kädessä niiden omistajat. Yhtiöt ovat suurelta osin keskinäisiä, eli omistajia ovat työnantajat ja työntekijät.

Vakavaraisuussäännökset rajoittavat riskinottoa, kuten Korkman totesi. Vakuutustoiminnassa tarpeelliset vakavaraisuussäännökset asettavat sijoitustoiminnalle raamit. Ovatko säännökset liian rajoittavia? Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumat eivät ole viime vuosina poikenneet kovin merkittävästi julkisen sektorin eläkelaitosten vastaavista. Niillä ei vastaavia sijoitusrajoitteita ole lainkaan. Finanssivalvonta kertoi syyskuussa, että vakavaraisuussääntelystä huolimatta työeläkeyhtiöt ottavat lähes yhtä paljon osakeriskiä kuin Keva ja Valtion eläkerahasto. Oleellinen kysymys on, paljonko riskiä halutaan sijoitustoiminnassa ottaa parempien tuottojen saavuttamiseksi ja kuka sijoitusriskin kantaa.

Korkmanin kirjoituksen lähtökohta on mahdollisuus julkisen talouden säästöihin. On ironista, että ratkaisuksi esitetään kansainvälisissä vertailuissa hyväksi todetun eläkejärjestelmän muutosta. Työeläkejärjestelmämme on se osa yhteiskuntaa, joka on hoitanut leiviskänsä mallikkaasti jo vuosikymmeniä kestäneellä varautumisella.

Työeläkejärjestelmää kannattaa silti kehittää. Valtio osallistuu yrittäjäeläkejärjestelmien rahoittamiseen yli miljardilla eurolla vuodessa. Löytyisikö sieltä parannettavaa?

Piia-Noora Kauppi

toimitusjohtaja

Finanssiala ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.