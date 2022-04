Miten turvaverkkomme voi olla näin pahasti rikki?

Epäillystä perhesurmasta kertovassa uutisessa todettiin (HS 29.3.): ”Totta kai se lisää pohdintaa, että täytyy huomioida paremmin ympäristöä, jos täällä joku voikin huonosti, mutta ei osaa pyytää apua.” Haluan oikaista paikkansa pitämättömän ajatuksen, että yhteiskunnassamme apua saa sitä pyytämällä.

Lapseni mielenterveyden oireilu alkoi alakoulussa. Hain heti apua. Asiantuntijat vaihtuivat, mutta hoitoa mielenterveysongelmiin ei vain saatu. Alakoulu vaihtui yläkouluksi, ja lapsen tilanne paheni: lievät mielialaongelmat muuttuivat pakko-oireiksi, tuli itsetuhoisuutta ja lukuisia poissaoloja koulusta. Läheiset tekivät lastensuojeluilmoituksen. Tein sen myös itse, mutta tuloksetta.

Kun yläasteella lapsi sitten jättäytyi lähes kokonaan koulusta ja päätyi useita kertoja itsetuhoisuuden takia sairaalapäivystykseen, hän sai lopulta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) nuorisopsykiatrian poliklinikan maksusitoumuksen psykoterapiaan. Nykyinen psykoterapia auttaa erinomaisesti, mutta toipuminen vie pitkään.

” Vanhemman huoli ei hellitä hetkeksikään.

Mielenterveysongelmaisen lapsen huoltajalle arki on jatkuvaa huolta. Se ei hellitä hetkeksikään. Työssäkäynti ei onnistu, sillä kouluun lähtö hyvinäkin päivinä vaatii aikuisen tukea, eikä itsetuhoista lasta tai nuorta voi jättää yksin kotiin. Hyvin vaikeasti itsetuhoisen lapsen saattaa saada hetkeksi Lastensairaalan osastolle. Sairaalasta on ilmaistu, että itsemurhariskin ollessa ”alhainen” koti on aina osastoa parempi vaihtoehto.

Husin nuortenpsykiatrian päiväpoliklinikalla paikkoja ei ole ollut. Toimimattomat tietojärjestelmät estävät lapsen tietojen siirtymisen, joten aikuinen viestii, pyörittää arkea ja pitää huolta lääkityksestä, organisoi ja ohjeistaa koulutehtäviä, huolehtii päivärytmistä, ravinnosta ja ulkoilusta. Kun lapseni yöllä itkien kertoo, ettei hän jaksa enää elää, pidän lujasti kiinni ja silitän.

Tuki aikuiselle on olematonta. Työterveydestä sain yksittäisiä käyntejä työterveyspsykologille, muutaman päivän sairauslomaa ja nukahtamislääkkeitä. Työelämän ulkopuolella hoitoni on parhaimmillaan 10–12 käynnin lyhytterapia. Kelan kustantama pitkä psykoterapia on taloudellinen mahdottomuus, eikä mikään taho tarjoa turvallista paikkaa itsetuhoiselle lapselle aikuisen ollessa poissa kotoa.

Täydellisten romahduksien partaalla olen hakeutunut vapaaehtoisjärjestön yksittäisille terapiakäynneille. Nuoren hoitokontaktiin kuuluva yksi 45 minuutin vanhempainkäynti on noin puolentoista kuukauden välein.

Ennen lapsen sairastumista olin työssä käyvä, perusterve ja kykenevä, ja opiskelin jatkotutkintoa työn ohella. Jaksoin ja osasin järjestelmällisesti vaatia apua lapselleni ja itselleni vuosien ajan. Lapsi sai apua vuosien raivokkaan yrittämisen jälkeen, mutta minä olen edelleen ilman tukea. Tuloksena olen menettänyt fyysisen ja psyykkisen terveyteni sekä työkykyni. Täysin loppuun ajettuna vanhempana huomaan ajatuksen tasolla ymmärtäväni ihmisiä, jotka eivät vastaavissa tilanteissa enää jaksa.

Miten turvaverkkomme voi olla näin pahasti rikki? Miten meillä on varaa menettää paitsi mielenterveydeltään sairastuneet lapset ja nuoret myös heidän vanhempansa?

Kuolemanväsynyt äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

