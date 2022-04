Susanna Kouti nosti mielipidekirjoituksessaan (HS 27.3.) erinomaisesti esiin jätteiden kimppakeräyksen hyötyjä niin asukkaille kuin ympäristöllekin. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen ja muidenkin pienten asuinkiinteistöjen on mahdollista tehdä jäteastioiden käytöstä yhteiskäyttösopimuksia varsin joustavasti. Kustannukset jakautuvat osallistujien kesken. Lajittelu on helppoa, kun keräysastia on lähellä. Kun biojäte lajitellaan kiinteistöllä, sekajäteastialle voi saada tyhjennyksen joka 8. viikko.

Kannustan lämpimästi kimppakeräyksiin. Niiden käynnistäminen vaatii asukkailta pientä omatoimisuutta naapurustossa. Jäteastioiden yhteiskäytöstä saa tietoa verkkosivuiltamme ja asiakaspalvelustamme.

Juho Nuutinen

HSY:n käyttöpäällikkö

