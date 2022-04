Krista Kiurun koronaministerikaudesta tehty juttu sai paljon kritiikkiä, koska jutun kuvitusta pidettiin pilkallisena. Siitä Yle saa syyttää osittain itseään.

Viime viikonloppuna Yle julkaisi pitkän jutun perhevapaalla olevasta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurusta (sd). Jutun tarkoituksena oli ”summata sitä, miten Kiuru toimi johtavana koronaministerinä Säätytalon neuvotteluissa, tiedotustilaisuuksissa ja ministeriön uumenissa”.

Juttua varten oli haastateltu lukuisia Kiurun kanssa läheisesti työtä tehneitä. Artikkeli oli hyvin kirjoitettu. On ymmärrettävää, että nyt on haluttu summata, miten vastuuministeri on onnistunut. Silti jutusta repesi sosiaalisessa mediassa valtaisa keskustelu, ja siitä Yle saa syyttää osin itseään.

Juttu oli kuvitettu valokuvilla Kiurusta tehdystä pahvisesta hahmosta. Kuvissa ei ollut mitään vikaa, eikä jutun kuvittaminen pahvihahmoilla ole uniikki idea.

Hahmon käyttö esiteltiin kuitenkin tavalla, jota oli hyvin helppo tulkita tarkoitukselliseksi pilkaksi: ”Koska Krista Kiuru ei halunnut tulla Ylen haastatteluun eikä kuvattavaksi, valmistimme pahvi-Kristan.”

Se ei toiminut. Vain hieman aiemmin oli uutisoitu, että Kiurun lapsi oli syntynyt. Hän oli jäänyt helmikuun alussa perhevapaalle ja jo tammikuun loppupuolella sairauslomalle. Oliko kyse siitä, että Kiuru ”ei halunnut tulla” vai siitä, ettei hän pystynyt tai ettei hänellä ollut velvollisuutta?

” Pahvihahmojen käyttö ei ole uniikki idea.

Jälkeenpäin Ylen politiikka ja yhteiskunta -toimituksen päällikkö Paula Pokkinen kertoi, että haastattelua oli pyydetty ”alkuvuodesta asti”. Ilmaisu on epämääräinen, ja toivoa sopii, että ensimmäiset pyynnöt oli lähetetty ennen sairauslomaa. Juttuun lisättiin tieto, että kuvat oli otettu 8. helmikuuta.

Tuntui, että Yle oletti liikaa. Jokainen median parissa toiminut tietää toki, että tämänkaltaista laajaa selvittävää artikkelia ei tehdä viikossa, eli Kiurulle ei ollut lähetetty haastattelu- ja kuvauspyyntöjä vasta synnytyksen jälkeisinä päivinä. Tavalliselle lukijalle tieto ei jutusta heti välittynyt.

Poliitikot lähtivät tietenkin keräämään helppoja pisteitä, kun siihen tilaisuus tuli.

Somepäivityksissään useat päättäjät päivittelivät Ylen toimintaa kuin eivät olisi aivan hyvin ymmärtäneet, että juttua on tehty pitkään. Maalailtiin kuvaa, että Yle olisi lähestulkoon yrittänyt raahata Kiurun suoraan synnytyssalista kuvattavaksi.

Jutun tyylivalinnoissa olisi riittänyt kritisoitavaa, vaikka olisi pitäydytty asiassa eikä lähdetty laukalle. Olisi ehkä jopa yritetty ymmärtää toistakin osapuolta eikä väkisin tulkita asioita kaikkein negatiivisimman kautta. Se olisikin ollut piristävää vaihtelua somekeskusteluihin.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.